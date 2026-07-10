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6歲童遭黑熊襲擊 二哈挺身護少主獲網民大讚

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更新時間：09:11 2026-07-10 HKT
發佈時間：09:11 2026-07-10 HKT

 

美國近年頻頻發生野生黑熊闖入民居甚至襲擊人類事件，近日美國康涅狄格州托靈頓（Torrington）一戶民居便上演了驚心動魄的一幕。一隻黑熊突然闖入車道，並企圖全速襲擊一名正在玩耍的6歲男童。危急關頭，家中的混種哈士奇犬展現出驚人勇氣，飛奔上前大口咬住黑熊屁股，成功擊退敵人救下少主。這段驚險的過程被家中的閉路電視全程拍下，這隻英勇的「護主神犬」不但贏得大批網民瘋狂讚賞，更獲主人承諾獎賞一塊頂級丁骨牛扒。

主人讚愛犬具護主天性 賞頂級丁骨牛扒

事發於上周六（4日）美國獨立日假期期間。屋主泰扎拉（Jeffrey Tazzara）當時正在自家車道上忙於收拾車輛，準備參加獨立日慶祝派對，而他年僅6歲的兒子則獨自在車道旁逕自玩耍。未料，一隻身形龐大的黑熊突然從轉角處竄出，並以極快速度對準男童發動衝撞襲擊。

就在男童驚惶後退、生死懸於一線之際，泰扎拉家中飼養的混種哈士奇犬「Bella」展現出超凡的保護本能。Bella從院子的另一端不顧一切飛奔而來，直接橫切介入黑熊與男童之間。牠非但毫無懼色，更對準黑熊的屁股狠狠咬了一大口。

遭受突如其來的反擊，該隻黑熊當場受驚，原本的獵食意圖瞬間崩潰，落荒而逃，並試圖鑽進停泊在旁的一艘船底躲避。Bella則繼續在現場狂吠，並步步進逼展開追趕。

屋主泰扎拉憶述，他當時聽到Bella發出非同尋常的吠叫聲，一抬頭便看見愛犬正在激烈追趕黑熊。他心有餘悸地表示：「黑熊撞到了我的船，然後慌不擇路地鑽入船底，最終透過房屋之間的縫隙，悻悻然鑽進了樹林中。」泰扎拉透露，Bella過去也曾多次挺身而出，保護孩子免受陌生人的潛在傷害，因此對於愛犬今次再度扮演英雄，全家人雖感驚心但並不意外。他自豪地笑言，為了答謝這位家庭保鏢，在下一次的家庭牛扒之夜，將會親自為Bella奉上一塊豐盛的丁骨牛扒（T-bone steak）作為慰勞。

康州黑熊數量激增 官員籲居民提高警覺

據康涅狄格州能源與環境保護部（DEEP）表示，過去數十年來，康州的黑熊數量一直呈現顯著增長趨勢，導致黑熊現身住宅區及目擊次數愈趨頻繁。當局強調，在大多數情況下，黑熊若未受到直接挑釁，多會自行返回更自然的野生棲息地。

當局藉此提醒廣大居民，夏季是黑熊出沒的旺季，民眾應妥善處理家中的廚餘、鳥食及燒烤爐，切勿將寵物飼料置於戶外過夜，以免散發氣味引來飢餓的黑熊，釀成不必要的衝突與危險。

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