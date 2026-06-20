恐怖女情人︱日本美女剪掉男友乳頭判緩刑 辯稱獲對方同意？

日本一名24歲女子在與男友交往同居期間，以極其殘虐的手段施暴，包括用剪刀剪掉對方的乳頭，並用斧頭砍斷其左手無名指。大阪地方裁判所（地方法院）於周五（19日)作出宣判稱，雖然被告辯稱施暴行為「已獲得男方同意」，但法官認為，兩人存在病態的「相互依存與支配關係」；考慮到被告事後已賠償300萬日圓並獲得受害者原諒，最終判處其有期徒刑3年，緩刑5年。

24歲女子佐藤紗希被裁定嚴重傷害男友，被判囚3年，緩刑5年。IG@佐藤紗希

24歲女子佐藤紗希被裁定嚴重傷害男友，被判囚3年，緩刑5年。IG@佐藤紗希

24歲女子佐藤紗希被裁定嚴重傷害男友，被判囚3年，緩刑5年。IG@佐藤紗希

24歲女子佐藤紗希被裁定嚴重傷害男友，被判囚3年，緩刑5年。IG@佐藤紗希

日本朝日放送電視台（ABC，Asahi Television Broadcasting）報道，涉案的24歲女子佐藤紗希，因在與男友交往期間多次殘酷虐待對方，被控以傷害罪。起訴書顯示，在2025年1月前，佐藤與被害男子同居期間，對其進行了多次肉體折磨，其中最嚴重的暴行包括用剪刀剪下男方的乳頭，以及用斧頭直接砍斷男子的左手無名指。不過，佐藤紗希曾一度否認剪掉男友乳頭，反稱是男友自己割掉無名指。

二人長期處離離合合關係

佐藤紗希辯稱，當時的所有傷害行為「均已獲得男方本人的同意」。然而，大阪地方法院法官於昨日宣判時，明言「完全無法證明被害人曾給予正當同意」。法官指出，兩人在長期分分合合的交往過程中，陷入了極度扭曲且病態的「相互依存」狀態。

法官在判詞中進一步分析，佐藤紗希在心理、精神及經濟上均對男友實施了嚴密控制，並產生了嚴重的認知偏差，將男方默默承受其暴力的行為，扭曲地解讀為一種高尚的愛情表現，因而導致其施暴手段愈趨殘忍。

檢方認為，被告的作案手法「極其殘虐且具有習慣性與連續性」，社會危害性極大，因此向法院求處有期徒刑六年。

不過，法官考慮到被告在案發後已向被害男子致歉，並支付了300萬日圓（約14.5萬港元）的和解金，最終亦獲得了被害人的原諒，因此決定判處其有期徒刑3年，緩刑5年。