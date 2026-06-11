世界盃2026︱墨西哥一場戰爭失半壁江山予美國 兩百年後回「前領土」作賽

2026年美加墨世界盃參賽隊伍由32隊大幅增至48隊，比賽總場次更高達104場。由於賽事規模龐大，加上美國的基建設施較為完備，因此本屆有11座美國城市參與承辦。不過，在美國這些主辦城市的名單中，卻隱藏著一段歷史的黑色幽默——其中有4座城市，曾經是墨西哥的舊領土。

美墨歷史恩怨交織

在本屆美國主辦城市中，洛杉磯（Los Angeles ）、三藩市（San Francisco） 、達拉斯（Dallas）與侯斯頓（Houston）這4大都會區，正是當年被迫割讓出去的上加利福尼亞（Alta California）與墨屬德克薩斯（Mexican Texas）領地，而這些地方在約180年前曾是墨西哥的國土。

雖然在1994年美國世界盃時，上述城市中已有3座曾承辦過比賽（僅侯斯頓當年未參與），但那次是美國單獨承辦；而本屆則是美、加、墨三國聯合舉辦。墨西哥隊這次以主辦國之一的身份「故地重遊」，重返昔日領土作賽，這無疑讓這段地緣歷史顯得更具諷刺意味。

時光倒流回19世紀中葉，這段歷史的恩怨交織，就要從德克薩斯的獨立說起：

1836 年，德克薩斯當地的美國移民發動叛亂並宣佈獨立，建立「德克薩斯共和國」（Republic of Texas／西班牙文：República de Tejas）。對此，墨西哥政府始終不承認其合法性，一直將其視為「墨西哥叛亂的省份」。

到了1845年，美國國會正式通過決議併吞德克薩斯，對墨西哥而言無異於「美國公然侵吞墨西哥領土」，兩國外交關係徹底破裂，北美大陸戰雲密布。

「昭昭天命」的野心與西進運動

除了歸屬問題，雙方在版圖邊界上也各執一詞。墨西哥堅稱德克薩斯的南部邊界位於努埃塞斯河（Nueces River）；然而美國與德克薩斯則主張，邊界應該在更南邊的格蘭德河（Rio Grande），美墨兩國亦因此長期在這裡厲兵秣馬 。

與此同時，美國國內正盛行「昭昭天命」（Manifest Destiny）的擴張思想，因而掀起了西進運動（Westward Movement），認為將國土拓展至太平洋沿岸是上帝賦予的神聖使命。

時任美國總統詹姆斯．波爾克（James K. Polk）又是一位堅定的擴張主義者，他一直覬覦墨西哥北部的大片領土，尤其是加利福尼亞的聖地牙哥、舊金山等優良太平洋港口。在擴張訴求的驅使下，美墨之間的矛盾變得不可調和。

「美國的血流在美國土地上」

1846年4月，美墨戰爭正式爆發。在得知開戰消息後，波爾克總統大喜過望，隨即以此為藉口向國會發表了著名的宣戰演說，聲稱：「墨西哥跨越了我們兩國的邊界，侵入了我們的領土，並在美國的土地上流了美國人的鮮血！」（American blood upon American soil） ，這也成功激起了美國愛國人士情緒與憤怒。

這場實力懸殊的戰爭最終以墨西哥戰敗告終，1848年2月2日，雙方簽署了《瓜達盧佩-伊達爾戈條約》（Treaty of Guadalupe Hidalgo）。

四座美國城市拉美文化濃厚

根據這一條約，墨西哥割讓了約136萬平方公里的土地予美國。割讓的範圍包含了現今美國的加州、內華達州、猶他州、亞利桑那州、新墨西哥州，以及科羅拉多與懷俄明州的部份地區。

而美國則支付1500萬美元作為名義上的補償。這一條約徹底重塑了北美的地緣政治，讓美國的國土正式橫跨大西洋與太平洋，卻也讓墨西哥在一夜之間喪失了差不多55%的國土。

這段地緣歷史，也解釋了為何時至今日，洛杉磯、三藩市、達拉斯與侯斯頓這4座美國城市，依然擁有全美最龐大的墨西哥裔人口與極其濃厚的拉丁美洲文化。

百年滄桑過去，格蘭德河兩岸的刺刀早已化為文化交融。對於墨西哥隊而言，這不僅僅是一場作客的比賽，更像是一場歷史巧妙安排的「重返主場」之旅。