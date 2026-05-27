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動物識開槍？美女司機候燈遭流彈擊傷 「槍手」竟是狗狗

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更新時間：09:07 2026-05-27 HKT
發佈時間：09:07 2026-05-27 HKT

美國內布拉斯加州近日發生一宗令人嘖嘖稱奇的槍擊案。一名無辜女司機在加油站附近的十字路口等候交通燈時，竟突然遭到數碼外一隻獨留車內的犬隻「開槍」射傷。當地警方接報趕抵現場調查後亦大感傻眼，直呼整宗事件完全是一場匪夷所思的槍擊意外。

據霍士新聞報道，事件發生於當地時間上周六（23日）中午時分，地點位於內布拉斯加州斯科茨布拉夫市。警方接報指出，一處加油站便利店外突然傳出槍響，甚至有女司機的手臂遭到流彈擊中。警員火速趕抵現場後，發現停在店旁的一輛皮卡車副駕駛車門上，留有極為明顯的霰彈槍轟炸痕跡。

警方深入調查後驚悉，這宗槍擊案的「槍手」竟然不是人，而是一隻留在車上的狗狗。據了解，皮卡車車主當時將車停好後，便逕自進入便利店購物，並將愛犬單獨留在車內後座。沒想到狗狗疑似因為好奇，在車廂內興奮地四處翻找物品時，爪子竟意外踩中並碰觸到一把存放在車內、且早已裝填實彈的霰彈槍扳機，導致槍枝瞬間走火，猛烈轟出一發子彈。

猛烈的霰彈槍火光及子彈瞬間擊穿了貨車的前座乘客位車門，子彈絲毫沒有減速，直接飛出加油站停車場，射向數碼外的一個十字路口，恰巧擊中了一名正開窗等候交通燈的女司機。

警方表示，受傷女司機當時正將右手手臂擱在車窗外納涼，流彈剛好擊中了她右邊上臂。幸好流彈經遠距離穿透後殺傷力已減弱，女司機並無生命危險，但整宗「天降橫禍」的離奇過程仍讓現場目擊民眾嚇出一身冷汗。

警方表示，目前初步判定這宗案件純屬罕見的意外事故，暫時未對該名「差點變身同謀」的狗主提出正式刑事指控。不過警方亦嚴正提醒民眾，根據內布拉斯加州法律規定，在任何公路上攜帶已上膛的霰彈槍或獵槍本身即屬違法行為，可構成輕罪。警方強烈呼籲槍主必須妥善保管槍械，切勿再讓類似「狗狗變槍手」的離譜烏龍再次上演。

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