訪韓向李在明聊官邸鬧鬼傳聞  高市早苗：「每晚都聽到怪聲」 

正在南韓進行國事訪問的日本首相高市早苗，與南韓總統李在明在嚴肅的外交場合外，爆出一段耐人尋味的「靈異插曲」。兩人日前在前往晚宴散步途中，高市早苗突然大談日本首相官邸的鬧鬼傳聞，更自爆「每天晚上都會聽到奇怪聲音」，令現場的外交氣氛瞬間變得奇特。該段對話影片隨即在網上瘋傳，引發兩國網民熱烈討論。

綜合日韓媒體報道，日本首相高市早苗於5月19日至20日展開為期兩天一夜的訪韓行程，並特別到訪南韓總統李在明的故鄉慶尚北道安東市。

現場影片可見，20日傍晚，李在明陪同高市早苗在綠意盎然的傳統韓屋庭園中散步，當時天色昏暗。李在明率先挑起話題，指着被群山環繞的景色打趣說：「像這種地方，會有幽靈出沒喔。」高市早苗隨即笑着回應：「在日本，鬼魂通常在晚上出現……我居住的首相官邸就以鬧鬼聞名⋯⋯那裡以前曾發生首相被槍殺的事件。」

透過口譯得知內容後，李在明露出驚訝表情。高市早苗一邊比手勢，一邊向他講述官邸的血腥歷史。她指出過去有首相在官邸內被殺，外媒推斷其所指的，應是1932年「五一五事件」中，日本第二十九任首相犬養毅遭海軍軍人暗殺一事。

高市早苗隨後更語出驚人地表示，自己入住後「每天晚上都會聽到奇怪聲音」！不過她隨即補上一句：「我想可能是因為那棟樓比較老舊……」試圖淡化驚悚氣氛。李在明聽畢則大笑回應，表示「喜歡這種在南韓逛街時聽不到的故事」。高市早苗還興奮握拳，邀請李在明下次一起去日本泡溫泉，現場氣氛融洽。

事實上，這座始建於一九二九年的日本首相公邸，其「染血歷史」與靈異傳聞在日本早已廣傳。除犬養毅外，1936年「二二六事件」中，叛軍亦曾攻入官邸，時任首相岡田啟介的妹夫及多名護衛慘遭誤殺。

日媒報道指出，當時對話中的日文翻譯亦提及了前首相「森喜朗」的名字。據自民黨眾議員岩屋毅於二○○五年發表的文章透露，森喜朗曾親口分享在官邸遇鬼的恐怖經歷。當時森喜朗在官邸睡覺，突然聽到「喀嚓喀嚓」多雙軍靴踏步逼近、並停在門前的聲音。森喜朗驚醒大喊「誰在那兒！」，並一腳踹開房門，外頭卻空無一人。秘書其後證實沒有任何人進出，令森喜朗頓感寒意直衝脊梁。

由於公邸陰森，前首相安倍晉三在第二任期內就曾堅決拒絕入住。高市早苗此前亦遲遲未肯搬入，直至早前因突發地震，其危機管理反應被外界指責太慢，最終在政治壓力下才迫於無奈遷入。