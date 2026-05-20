挪威6歲童意外發現1300年前古鐵劍 專家驚嘆：比維京時代更古老！

挪威一名6歲男童在參加學校的校外教學期間，意外在一處田地裡挖掘出一柄生鏽的鐵劍，經過當地考古學家初步鑑定，這把古劍的歷史估計可追溯至1300年前。當時斯堪的納維亞地區正處於「墨洛溫時期（Merovingian Period）」，比大眾熟知的維京時代還要更加古老。

田地午膳驚見生鏽異物 教師機警通報考古專家

這宗奇妙的發現發生於挪威東南部的哈德蘭（Hadeland）地區。當時這名6歲男童正隨學校在郊外進行校外教學，並在田地附近活動。期間，男童在土壤中發現了一柄沾滿泥土、鏽跡斑斑的鐵製長條物，於是將其掘出。

專家認為，這把古劍出於「墨洛溫時期」，比大眾熟知的維京時代還要更加古老。Facebook@Kulturarv i Innlandet

挪威一名6歲男童在參加學校的校外教學期間，意外在一處田地裡挖掘出一柄生鏽的鐵劍，經過當地考古學家初步鑑定，這把古劍的歷史估計可追溯至1300年前。Facebook@Kulturarv i Innlandet

隨行教師隨即注意到這把鐵劍的外形極不尋常，並非現代的廢棄鐵具，於是立刻聯絡文物保護部門並通報專家。哈德蘭地區向來以土地肥沃著稱，過去曾出土過大量古代遺跡，在考古學界備受矚目。專家指出，該區頻繁的考古發現，往往證明了挪威內陸在古代並未與廣泛的歐洲歷史潮流隔絕。

移交博物館分析 意外成就歷史與文物保存課

目前，這把極具歷史價值的千年鐵劍已被安全移交至奧斯陸文化歷史博物館，由專業團隊進行妥善的保護與後續研究。考古學家計劃透過進一步的X光光譜檢查與金屬成分分析，以深入了解這把劍當年的製作工藝、使用歷史，以及其背後的年代背景。

對於這件珍貴古物竟是由一名幼稚園年齡的男童偶然發現，不少學者感到既驚奇又欣慰。校方與考古團隊均表示，教師的機警與即時通報，讓這趟原本平凡的校外教學，頓時變成了一堂關於歷史探索、人文社會責任與文物保存的寶貴實地課程。