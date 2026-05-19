「蜜蜂龍捲風」襲白宮片瘋傳  記者倉皇逃命宛如災難電影

美國白宮於當地16日（上周六）上演罕見且驚險一幕，數千隻蜜蜂突然成群結隊湧現，在北草坪媒體區上空盤旋飛舞，形成罕見的「蜜蜂龍捲風（bee tornado）」。現場採訪的媒體記者與白宮工作人員被迫緊急撤離，場面一度混亂，相關影片隨即在網絡瘋傳。

媒體區驚現黑色蜂雲 記者：宛如災難電影

事件發生於白宮北草坪媒體採訪區（俗稱「Pebble Beach」）。據目擊者描述，當天下午大批蜜蜂毫無預警地集結，形成巨大的黑色漩渦盤旋約20分鐘。霍士新聞（Fox News）記者形容現場出現「蜜蜂龍捲風」，而《NewsNation》記者亦指蜂群一度阻塞車道，令其被迫轉身逃避。

網上片段顯示，大量記者為了躲避蜂群紛紛低頭奔跑，部分人衝進白宮室內避難，場面被形容為如同災難電影。所幸在此次事件中，並未接獲有人被螫傷的報告，蜂群最終在一棵大樹上重新聚集並安靜下來。

第一夫人擴建蜂箱 專家疑與季節性分蜂有關

外界關注此次「蜂災」的成因。報道指，美國第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）在數周前才宣佈擴大白宮的養蜂計劃，在南草坪新增了兩座蜂群及一座特製的仿白宮造型蜂箱，旨在增加蜂蜜產量並協助授粉。

專家推測，這次異常聚集可能是因為新引進的蜂群正處於遷徙期，或者是受暖冬影響導致季節性「分蜂（swarming）」提前發生。此外，氣候變遷引發的極端高溫，亦令北美地區的蜜蜂活動變得更頻繁且難以預測。

養蜂計劃源遠流長 年產逾200磅蜂蜜

白宮的養蜂傳統始於奧巴馬政府時期，目前已成為白宮永續發展的重要一環，在夏季高峰期，蜜蜂數量可達7萬隻，每年可生產超過200磅蜂蜜。而產出的蜂蜜除了供白宮國宴使用外，亦會作為外交贈禮，例如上月英國國王查理斯三世（King Charles III）和皇后卡米拉訪美時，總統特朗普和第一夫人梅拉尼婭便帶其參觀。

雖然這次「蜜蜂龍捲風」令媒體飽受驚嚇，但有養蜂專家指出，蜜蜂在分蜂時通常最為溫順，因為牠們專注於尋找新居且腹內充滿蜂蜜，只要不受到直接挑釁，一般不會主動攻擊人類，所以公眾毋須擔心。