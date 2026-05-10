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德國遊客不滿希臘酒店「霸位」無躺椅可用　怒告旅行社獲賠1200美元

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更新時間：03:45 2026-05-10 HKT
發佈時間：03:45 2026-05-10 HKT

一名德國男子與家人到希臘度假期間，因長期無法使用酒店泳池躺椅，憤而控告旅行社，最終獲法院裁定勝訴，獲賠約1200美元（約9400港元）。

大陽椅被其他住客用毛巾「霸位」

據紐約郵報報道，該名德國遊客前年8月花逾8400美元，與妻子及兩名分別9歲及12歲的子女，到希臘科斯島（Kos）五星級度假酒店「Grecotel Kos Imperial」入住11日。

不過，4人在抵達酒店後即發現，泳池旁的太陽椅幾乎每日清晨6時前，已被其他住客用毛巾「霸位」，即使現場設有禁止以毛巾長時間佔座的告示，情況仍然持續。

事主指，旅程期間他們每天一早起床「搶位」，但大部分時間都找不到空椅，全家只有一天成功找到兩張躺椅，兩名孩子更被迫坐在地上。事主稱，他在入住首日已向旅行團導遊投訴，但對方表示屬酒店問題；其後向酒店反映，同樣未獲處理。

德國遊客到希臘科斯島（Kos）五星級度假酒店度，發現多張太陽整遭「霸位」無躺椅可用，怒告旅行社獲賠1200美元。法新社
德國遊客到希臘科斯島（Kos）五星級度假酒店度，發現多張太陽整遭「霸位」無躺椅可用，怒告旅行社獲賠1200美元。法新社

旅行社被判「旅遊缺陷」需要賠償

案件其後在德國漢諾威地方法院（Hanover District Court）審理，庭上播放的泳池片段顯示，大量鋪上毛巾的躺椅長時間無人使用。法院最終裁定，被告旅行社TUI Deutschland需為「旅遊缺陷（travel defect）」負責。法官指出，雖然旅行社及酒店無義務為每名住客提供專屬躺椅，但酒店應按住客數量，提供合理比例的設施。

根據德國旅遊法例，若旅程未能提供預訂時所承諾的設施或服務，即可構成「旅遊缺陷」。法院最終裁定，男子一家每日無法正常使用泳池設施，可獲相當於每日旅費15%的賠償，合共約1200美元。

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