恐龍奧客｜巴西女子不滿髮型「像漫畫角色」 持刀伏擊設計師

巴西聖保羅近日發生一宗驚悚暴力事件。一名27歲女子因不滿髮型被剪壞，要求退款遭拒後，竟持尖刀潛入理髮店，從背後突襲正在工作的髮型師，過程全被店內監視器錄下，引起網友熱議。

挑染變「漫畫瀏海」 滿意評價變死亡威脅

據當地媒體報導，案件起因可追溯至4月7日。27歲女子拉伊斯（Laís Gabriela Barbosa da Cunha）當時在理髮廳進行挑染與護髮，離店後一度在社群媒體分享正面評價。

然而約一個月後，拉伊斯態度大幅轉變，憤怒投訴髮型師愛德華多（Eduardo Ferrari）將其頭髮「打薄過頭」，導致瀏海看起來極像「漫畫角色」。在多次索取退款未果後，拉伊斯曾向店家發出死亡威脅。

眾目睽睽下背後捅刀 保安即時制伏

5日下午，拉伊斯預藏尖刀進入店內。監視器畫面顯示，她趁愛德華多正為其他客人服務時，突然從包包掏出尖刀猛刺其背部。所幸愛德華多反應迅速即時閃避，店內保安亦隨即衝前將拉伊斯制伏並奪下凶器。

控罪惹爭議 律師促改控「殺人未遂」

拉伊斯被捕後向警方辯稱是因髮型毀損才一時衝動。愛德華多背部受傷送院，幸無生命危險。目前當地警方依傷害及恐嚇罪將其逮捕。

不過，愛德華多的法律團隊對此表示強烈不滿。律師強調，被告由後方行刺要害部位，且事前已有預謀及死亡威脅，行為性質極其惡劣，要求當局應以「殺人未遂」罪名起訴，而非較輕的傷害罪。