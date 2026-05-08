前NASA科學家自爆3度瀕死 稱狀態「超越時間空間」

曾任職於美國太空總署（NASA）的海洋學家宏卡菈（Ingrid Honkala）近日受訪時表示，她曾三度瀕臨死亡，並聲稱在過程中經歷類似「死後世界」的狀態，引發外界廣泛關注與討論。

第一次瀕死體驗從「恐懼」到「平靜」

現年約55歲的宏卡菈擁有海洋科學博士學位，曾於美國NASA及海軍從事研究工作。她表示，第一次瀕死經驗發生在2歲時，當時不慎跌入冰冷水槽中溺水昏迷，幸賴母親及時將她救起。她回憶，在瀕死狀態中，很快就從最初的「恐懼」轉變為「極度平靜」，亦感覺自己的意識脫離身體，彷彿成為純粹的「意識與光」，甚至能看見自己的身體漂浮在水中。

宏卡菈著作《Dying To See The Light》。Ingrid Honkala PhD@Facebook

宏卡菈指出，那次她似乎能以非語言的方式「感知」母親的位置，形容這種狀態是一種超越時間與空間的連結。她聲稱，正是這種感知促使母親突然返家，最終將她救起。

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之後，她在25歲時因電單車事故，以及52歲手術期間血壓驟降時，兩度再度經歷類似的瀕死體驗。她表示，每次都會進入一種「萬物相連」且極度安寧的狀態，讓她從此不再畏懼死亡。

宏卡菈生活照。Ingrid Honkala PhD@Facebook

宏卡菈進一步認為，這些經歷顯示「意識可能不僅僅來自大腦」，並提出科學與靈性或許是從不同角度探索同一現實。她也將相關經歷寫入著作《Dying To See The Light》中。

不過，對於這類瀕死經驗，學界普遍仍持保留態度。有研究認為，相關現象可能與大腦缺氧、神經反應或心理機制有關，而非真正的「死後世界」。分析指出，類似案例長期在科學與宗教領域之間引發爭論，未來仍有待更多研究釐清其成因與本質。



