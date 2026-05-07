直播詐騙︱金邊住宅搭「開採金礦」場景呃人投資 4中國男子被捕

直播詐騙手法無奇不入，一般會用美顏滤鏡製造「照騙」，如今竟有人搭建採金礦情景，企圖欺騙他人作出投資。《柬中時報》報道，柬埔寨警方調查發現，4名中國男子在金邊一棟高層住宅內，通過偽造「採金礦直播畫面」，向境外受害者兜售「高回報金礦投資項目」。



周一（4日），金邊警方突襲萬景崗區（BKK1）「PROVANCE」住宅，在19樓一單位內發現大量手機與電腦設備同時運作，現場布置成「直播工作室」，多部手機接線運行，疑用於批量實施線上詐騙。

報道指，房間內還被改造成「採礦現場」，擺放電機、滑輪等裝置，營造「正在開采」的視覺效果。該「地下採金礦」場景配合直播鏡頭製造虛假「礦場運作」，目的是提升投資騙局的可信度。



行動中，警方查獲127部手機及多套電腦設備，當場控制4名中國疑犯。