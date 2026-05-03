土耳其返英航班女醉客鬧事 8歲英童暖心陪伴 成功阻客機緊急改道

英國廉航Jet2一班由土耳其飛往曼徹斯特的客機，日前因一名醉酒女乘客情緒失控，險些需要緊急改道。在一片混亂之中，一名8歲男童卻憑一句句童言、一首首歌曲，成功安撫對方情緒，令航班最終平安返航，暖心故事感動大批英國網民。

醉酒女向空服員爆粗及咒罵

英媒《Mirror》報道，8歲男童菲尼克斯（Phoenix Rose）當日與父親占士（James）因家中突發事故，急須由土耳其返英。父子登機後不久，機上一名女乘客突然情緒激動，不但被發現偷飲自攜威士忌，更開始大聲咒罵及向空服員爆粗。

據占士表示，空服員曾多次勸阻對方冷靜，但女子情緒愈來愈失控，機組人員甚至已通知乘客，航班可能需要緊急改道。由於急於返英處理家庭事件，占士情急下向空服員懇求，希望再給一次機會。他其後與兒子走近涉事女子，而真正改變整件事的人，卻是年僅8歲的菲尼克斯。

男童陪伴唱歌及聊天安撫

他回憶說，菲尼克斯當時主動拿出卡牌，又開始唱起歌曲《Dance Monkey》，更不停找話題與對方聊天。「菲尼克斯陪了她整整3個半小時，跟她談足球、談YouTube頻道，又問她孩子的事，還輕聲跟她說：『你不想一下機就被警察帶走吧？』」原本情緒激動的女子，其後逐漸平靜下來，再沒有鬧事，客機最終毋須改道，順利返回曼徹斯特。

航空公司贈機票及禮物致謝

占士坦言，自己原本只是想盡辦法避免航班改道，但沒想到兒子的善良與耐性，竟真的化解了一場危機。事件曝光後迅速在英國網絡瘋傳，不少人被菲尼克斯的舉動感動，形容他「比很多成年人更成熟」。Jet2其後亦向菲尼克斯一家送上免費機票及禮物包致謝。

菲尼克斯父親透露，他平日已十分熱心助人。即使日前在超市外看見露宿者，亦會主動要求父親給對方金錢。他笑說：「這就是菲尼克斯，他總想幫助每一個人。」而面對突然爆紅，菲尼克斯只是淡淡地對父親說了一句：「爸爸，我們一家本來就是這樣的人。」