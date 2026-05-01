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大阪酒吧「口吐牛奶」片惹議 本尊女侍應現身：純屬惡搞老闆擺拍

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更新時間：06:31 2026-05-01 HKT
發佈時間：06:31 2026-05-01 HKT

 

日本大阪一間名為「NokonoKo」的酒吧，近日因一段「人體加奶」的離奇影片在社交平台掀起軒然大波。影片中一名女侍應竟將口中的牛奶直接吐入顧客的咖啡中，其極度不衛生的行為引發網民排山倒海的負評，更有台灣媒體轉載報道。日本媒體隨後找來片中女侍應「愛心」澄清，她直言這只是為了增加流量而拍攝的「惡搞片」，並強調店內絕無此類服務。

影片突破千萬瀏覽 網民痛批「低俗」

這段具爭議的影片最早由日本知名網紅「滝沢ガレソ」在社交平台 X（前稱 Twitter）轉發，短時間內累積超過 900 萬次觀看。畫面顯示女侍應將一杯未加牛奶的冰咖啡遞給顧客。當顧客顯露疑惑時，該服務員竟當場俯身將口中牛奶直接吐入咖啡杯中，完成所謂的「加奶」過程，字幕更戲謔稱這或許是該店受歡迎的原因。大量網民對此感到毛骨悚然，憤怒留言質疑「日本什麼時候變得這麼低俗」、「完全違反食安法規」。

女侍應首度開腔：老闆扮演顧客配合拍攝

針對排山倒海的譴責，當事女子「愛心」接受日本《FLASH》雜誌訪問時解釋，沒想到影片會引起如此巨大的反響。她指出是純屬擺拍，該影片原是上傳至其個人 TikTok 帳號的惡搞短片，片中扮演「顧客」的男子其實就是她們的老闆。

她透露店舖自去年 5 月起發起挑戰，目標是在 TikTok 獲得 10 萬支持者，相關影片只是為了吸引關注而創作的「嬉戲之作」。她強調網紅的描述誤導了公眾，實際上店舖根本不會提供這種服務，更形容自己的店是「嚴肅的舖頭」。

強調店風嚴謹 侍應不與客私交

「愛心」進一步澄清，店內的侍應平時甚至不會與客人一同飲酒，更嚴禁與客人在工作時間以外接觸。對於影片被轉載至台灣甚至全球，她表示感到有趣之餘，也擔心公眾產生誤會。雖然有網民早前已憑女侍應身上佩戴的收音設備識破影片疑似「自導自演」，但主流輿論仍批評其「低俗當有趣」，認為這種搏眼球的宣傳手段已嚴重損害食肆形象。

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