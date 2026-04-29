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南韓咖啡廳推「暴龍提拉米蘇」爆紅 像真度極高吸2000萬人次朝聖

趣聞熱話
更新時間：08:25 2026-04-29 HKT
發佈時間：08:25 2026-04-29 HKT

南韓一家咖啡廳近日憑藉一款創意甜點「暴龍提拉米蘇」，成功在各大社群平台上掀起熱烈討論。這款甜點由糕點師發揮巧思，將厚重的巧克力磚雕刻成精細的暴龍頭骨化石，極致還原的造型不僅令網民驚艷，更吸引了無數博物館與考古愛好者的目光，相關貼文至今累計已近2,000萬人次關注。

創辦人為資深恐龍迷 店內陳列珍貴收藏

據了解，這間名為「恐龍化石咖啡廳」的店鋪坐落於韓國京畿道水原市，於本月初正式開幕。創辦人是一名超級恐龍迷，特別斥資從海外購回一尊體型巨大且栩栩如生的「暴龍化石」，矗立在咖啡廳正中央，讓消費者踏入店內便仿如置身於歷史博物館之中。

根據店方在 IG 及 Threads 的介紹，這尊鎮店之寶與荷蘭自然歷史博物館展示的暴龍化石「Trix」屬同款模型，店內同時陳列了暴龍牙齒、迅猛龍蛋化石等創辦人的珍貴私人收藏。

設專家解說兼玩考古挖掘 打造沉浸式體驗

為了豐富消費者的體驗，咖啡廳更飼養了200隻爬蟲類，並邀請擁有超過10年研究經驗的動物專家進駐，現場為大眾解說爬蟲類知識。餐點方面除了爆紅的暴龍頭骨提拉米蘇外，還推出了結合考古挖掘過程的特色糕點，民眾需要使用小鏟子親自慢慢開挖，才能發現隱藏其中的「小化石」，趣味十足。

隨着人氣急升，咖啡廳也發出溫馨提醒，雖然歡迎兒童進入，但請家長務必看護好年幼子女，切勿讓他們闖入非開放區域，並強調為了保護珍貴展品，所有陳列品均嚴禁觸摸。

 

 

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