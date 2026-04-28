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童年愛著父親外套埋禍根 美國女子被告知罹癌僅餘15個月命

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更新時間：09:04 2026-04-28 HKT
發佈時間：09:04 2026-04-28 HKT

對許多人來說，父親的外套猶如溫暖的避風港，但對她來說竟成了大病隱患。美國女子詹姆斯（Heather Von St James）因童年時愛穿父親的工地外套，長大後竟確診罹患罕見且具侵襲性的癌症。當年她被醫生斷言僅剩15個月壽命，最終被迫切除左肺保命。時隔多年，她公開心碎經歷，揭示潛藏在衣物纖維中的恐怖殺手——石棉。

外套暗藏石棉污染 童年無知埋病因

現年57歲、來自明尼蘇達州的美髮師詹姆斯憶述，上世紀80年代，每逢寒冷冬夜，她總會隨手披上父親放在大門口的深藍色緞面外套，外出餵養寵物兔。那件外套殘留着父親的氣味，給予她莫大的安全感，但詹姆斯當時並不知道，父親在建築工地長期工作，外套上早已沾滿肉眼看不見的石棉粉塵。

誤當產後不適 確診侵襲性癌症

詹姆斯在36歲懷上第一胎時首次發病。起初，她以為持續的疲倦與發燒只是產後不適，但隨後胸口傳來如「被貨車重壓」般的沉重感。經詳細檢查，醫院在她的肺部發現腫瘤，證實患上胸膜間皮瘤（pleural mesothelioma）。這是一種由吸入石棉纖維引發的侵襲性肺部癌症，醫生當時直言，若不接受激進治療，詹姆斯的壽命預期僅餘15個月。

切肺保命 遺憾父親同受害

為了看見孩子長大，詹姆斯毅然接受極高風險的手術，切除了一條肋骨、整個左肺、受影響的胸膜，以及部分心臟外膜與橫隔膜，隨後更熬過多次化療與放療。雖然成功戰勝死神，但「單肺」生活極其艱辛，她從此無法跑步，上落樓梯或搬運重物均感吃力，日常生活需依賴兒子協助。

更令人悲痛的是，詹姆斯的父親於2014年因腎癌離世，醫生相信長期接觸石棉亦是其致病主因。這場家族悲劇促使詹姆斯投入餘生精力，積極周遊各地宣導石棉危害，並以此悼念給予她溫暖、卻也無意間留下隱患的父親。

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