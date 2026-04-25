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日女11年相親逾300人未完婚 終由只愛高薪帥哥降門檻引熱議

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更新時間：08:17 2026-04-25 HKT
發佈時間：08:17 2026-04-25 HKT

日本社會晚婚及不婚化問題日益嚴重，近日一名35歲上班族女性的相親經歷引發熱議。該名女子為實現當「全職主婦」的夢想，堅持擇偶條件必須是高薪帥哥，結果相親11年、見面人數超過300人，仍未尋得如意郎君。近日她雖然宣布稍為「降格」求偶，但有一條件聲稱不可退讓，還叫嚷：「不能再妥協了！」

日媒《ABEMA TIMES》報道，現年35歲的上班族明日香（Asuka）透過交友軟件找尋結婚對象已邁入第11個年頭。她直言，自己對長相帥氣、年收入1000萬日圓（約50萬港元）以上的高價值男性以外的人毫無興趣。然而，在面試過300多名男子後仍未婚，她近日決定將年收入標準調降至800萬日圓（約40萬港元），讓一般上班族也能進入其「見面名單」，惟至今再相親10人後，仍是未揀到如意郎君。

明日香感慨表示，自己已經「很努力、很忍耐」，目前降低的標準已是極限。她解釋，之所以堅持男方高薪，是因為她「不想工作」，渴望婚後擔任全職主婦。面對他人勸說「沒高薪也能幸福」，她斷然拒絕指：「那樣連化妝品都買不起，所以不行。」

除了財力，明日香對外貌與年齡亦有一套執著。她堅持對象要比自己年輕兩、三歲，「越年輕就能越慢變成大叔，而且結婚時的年齡是改不了的」，強調這點絕不退讓。

報道指，日本內閣府近日一項調查結果指出，女性擇偶門檻過高，導致配對率暴跌至僅剩個位數，情況令人關注。研究又指，只要35歲以下女性願意放低年齡、收入、學歷或身高其中一項條件，配對率即可增加約3倍。

婚姻介紹所代表三島光世對此直言，當女性開出過多嚴苛條件時，難免會招致對方以「那你自己又怎樣？」的眼光審視。他提醒，結婚並非單方面滿足個人願望，必須雙方都有意願才能成事。

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