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德女遊港分享「特殊體驗」 冰室用餐驚見「大米奇」 苦笑：已落單只能硬食

趣聞熱話
更新時間：03:40 2026-04-25 HKT
發佈時間：03:40 2026-04-25 HKT

 

不少遊客抵港後，都會第一時間衝往充滿地道風味的冰室品嘗美食，惟一名德國女遊客的經歷卻有更大「驚喜」。一名正展開環球背包之旅的德國女子在網上分享，日前抵港第一日到一間連鎖冰室用餐，正當滿心期待之際，竟然與一隻「大米奇」正面交鋒。雖然看似飽受驚嚇，但她表示由於已經落單，最終只能硬着頭皮吃完這頓飯。

據該名女遊客在社交平台分享的影片顯示，一隻體型肥大的老鼠當時大模廝樣地站在餐廳座位旁的高處隔板上，旁若無人地不斷擦拭臉部。諷刺的是，老鼠站立位置的下方正是一塊宣傳菠蘿包的牌板，視覺上猶如這隻老鼠是被香噴噴的菠蘿包吸引而來。

女事主在拍攝期間不斷發出「No Way（不可能）」的驚呼聲，鏡頭轉向其面部時，她露出一臉苦笑，並用英文自嘲：「我已經下單了，管他的，我只能留在這裏吃。」她更在貼文中幽默寫道，環球旅行的第一天以此方式「圓滿結束」。

雖然首餐便遇上驚魂，但這位德國旅客似乎對香港整體印象依然正面。她隨後分享了多張在港旅遊的美照，大讚香港景色，惟在帖文的最後一張照片，仍忍不住再次分享這段在冰室用餐的「特殊經歷」，令一眾網民忍俊不禁。

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