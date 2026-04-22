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美國加州熱氣球耗盡燃料急降民居後院 13乘客淡定揮手 屋主：「難以置信」

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更新時間：07:13 2026-04-22 HKT
發佈時間：07:13 2026-04-22 HKT

美國加州一對夫婦在家中一邊看電視、一邊做瑜伽時，後院突然「天降熱氣球」，一個載有約13名乘客的熱氣球因燃料耗盡緊急降落花園。更有趣的是，乘客全程面帶笑容，還在吊籃內淡定向屋主揮手打招呼。

熱氣球貼著圍欄降落

事發於加州特曼庫拉（Temecula）。屋主海納（Hunter Perrin）與妻子珍娜（Jenna Perrin）表示，4月18日早上約8時30分，家中監控突然提示後院有動靜，未幾更有人上門敲門通知：「有熱氣球剛剛降落在你們後院」。兩人一度摸不著頭腦，立即走出去一看，竟見一個滿載乘客的熱氣球正停泊後院草地。

熱氣球因為當地風力減弱，導致無法維持高度並耗盡燃料，飛行員因此決定緊急降落。(Hunter Perrin via AP)
熱氣球因為當地風力減弱，導致無法維持高度並耗盡燃料，飛行員因此決定緊急降落。(Hunter Perrin via AP)
熱氣球因為當地風力減弱，導致無法維持高度並耗盡燃料，飛行員因此決定緊急降落。(Hunter Perrin via AP)
熱氣球因為當地風力減弱，導致無法維持高度並耗盡燃料，飛行員因此決定緊急降落。(Hunter Perrin via AP)
十三名乘客降落後向屋主打招呼。(Hunter Perrin via AP)
十三名乘客降落後向屋主打招呼。(Hunter Perrin via AP)

珍娜形容當刻完全難以置信，指熱氣球距離房屋及圍欄極近，「幾乎是貼著圍欄降落」。幸好熱氣球並沒有撞到屋、樹或者任何設施。海納則笑言畫面太離奇，「就像電影《天外奇蹟》（Up）的場景」。

風力減弱耗盡燃料須急降

據報，熱氣球因為當地風力減弱，導致無法維持高度並耗盡燃料，飛行員因此決定緊急降落。所有乘客安全離開吊籃後，地勤人員運送額外燃料協助重啟熱氣球，最終用約兩小時將氣球重新固定並移離住宅區。

屋主表示，飛行員處理得相當專業，事件中無人受傷，亦未造成財物損毀。附近鄰居亦被現場情況吸引出門圍觀，不少人更是首次見到熱氣球降落住宅後院的情景。

經歷這次「空中訪客」後，屋主夫婦笑言暫時不會考慮乘坐熱氣球，但亦打趣表示如果再發生同類情況，「可能就不用開車回家了」。

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