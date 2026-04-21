日本連鎖火鍋店肉片「薄到透明」成熱話 2800萬網民朝聖驚嘆：刀工精湛！

日本一間連鎖火鍋店近日成為網絡熱話，一名日本網民在社交平台「X」分享用餐經驗，指自己點選豬里肌肉片後，店員送上的兩盤肉竟「薄如蟬翼」，甚至近乎透明能看清盤底花紋。照片曝光後引發超過二千八百萬人次朝聖，網友紛紛驚嘆切肉師傅「刀工了得」，戲稱豬肉片已被昇華成「藝術品」。

專業網民：恐為店員誤解切肉指示

據報，該名網民「Miåう゛@kujata」於本月18日前往連鎖火鍋店用餐，點了他心儀的豬里肌。未料肉盤上桌後，其薄度令他當場傻眼，隨即發文吐槽這大概是他人生中見過最薄的肉片。照片顯示，肉片有四分之三呈現半透明狀態，黑色的盤底紋路清晰可見。

帖文隨即引發網民熱議，不少人聯想到經典卡通中「透光吐司」的情節，紛紛留言調侃：「這不是肉片，是濕紙巾吧？」、「切肉師傅是從切河豚刺身轉行過來的嗎？」甚至有網民賦予詩意評價，稱之為「月暈刀功」及「技術與美的結合」。

更有甚者，有網民發文，說見到帖子後不敢相信，於是前往該店一探究竟，結果信了！該網民還貼出一張「肉照」，桌上肉片的厚度同樣薄如面膜。

針對此現象，有專業網友分析指出，豬里肌因油脂較少，若加熱過度容易口感乾柴，火鍋店通常會切得較薄以保持軟嫩。然而，該照片中的薄度明顯超乎常理，推測可能是店員當天誤解了機器的厚度設定或操作指示，才意外切出這款「真．薄切肉片」。

雖然肉片極薄，原PO實測後表示放入鍋中涮煮仍會轉為白色熟肉，食用口感與一般肉片無異，但視覺衝擊力確實驚人。事件亦引發部分網民質疑，店家是否因成本控制才如此「節省」，令吃到飽餐廳的供應誠意成為討論焦點。