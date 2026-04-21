Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本連鎖火鍋店肉片「薄到透明」成熱話 2800萬網民朝聖驚嘆：刀工精湛！

趣聞熱話
更新時間：09:18 2026-04-21 HKT
發佈時間：09:18 2026-04-21 HKT

日本一間連鎖火鍋店近日成為網絡熱話，一名日本網民在社交平台「X」分享用餐經驗，指自己點選豬里肌肉片後，店員送上的兩盤肉竟「薄如蟬翼」，甚至近乎透明能看清盤底花紋。照片曝光後引發超過二千八百萬人次朝聖，網友紛紛驚嘆切肉師傅「刀工了得」，戲稱豬肉片已被昇華成「藝術品」。

專業網民：恐為店員誤解切肉指示

據報，該名網民「Miåう゛@kujata」於本月18日前往連鎖火鍋店用餐，點了他心儀的豬里肌。未料肉盤上桌後，其薄度令他當場傻眼，隨即發文吐槽這大概是他人生中見過最薄的肉片。照片顯示，肉片有四分之三呈現半透明狀態，黑色的盤底紋路清晰可見。

帖文隨即引發網民熱議，不少人聯想到經典卡通中「透光吐司」的情節，紛紛留言調侃：「這不是肉片，是濕紙巾吧？」、「切肉師傅是從切河豚刺身轉行過來的嗎？」甚至有網民賦予詩意評價，稱之為「月暈刀功」及「技術與美的結合」。

更有甚者，有網民發文，說見到帖子後不敢相信，於是前往該店一探究竟，結果信了！該網民還貼出一張「肉照」，桌上肉片的厚度同樣薄如面膜。

針對此現象，有專業網友分析指出，豬里肌因油脂較少，若加熱過度容易口感乾柴，火鍋店通常會切得較薄以保持軟嫩。然而，該照片中的薄度明顯超乎常理，推測可能是店員當天誤解了機器的厚度設定或操作指示，才意外切出這款「真．薄切肉片」。

雖然肉片極薄，原PO實測後表示放入鍋中涮煮仍會轉為白色熟肉，食用口感與一般肉片無異，但視覺衝擊力確實驚人。事件亦引發部分網民質疑，店家是否因成本控制才如此「節省」，令吃到飽餐廳的供應誠意成為討論焦點。

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
張曼玉罕現身北京「五官徹底分離」？  61歲零濾鏡最新顏值惹議  兩部位被指面目全非
張曼玉罕現身北京「五官徹底分離」？  61歲零濾鏡最新顏值惹議  兩部位被指面目全非
影視圈
2026-04-20 09:00 HKT
$1換購盒裝特大雞蛋！百佳超市推6大優惠 慶祝「佳蛋仔」生日
$1換購盒裝特大雞蛋！百佳超市推6大優惠 慶祝「佳蛋仔」生日
飲食
15小時前
麥當勞隱藏點餐技巧！ 1方法慳$8.5買豬柳漢堡餐 網民：2026仲有人唔知？
麥當勞隱藏點餐技巧！1方法慳$8.5買豬柳漢堡餐 網民：2026仲有人唔知？
飲食
21小時前
前女警自爆雲南潑水節執勤遭水槍射私處，還被潑過熱水。
00:34
雲南潑水節︱前女警自爆執勤遭水槍射私處 還被潑過熱水｜有片
即時中國
2026-04-20 10:00 HKT
金像獎2026丨資深DJ陳永業讀錯江𤒹生名字 自辯屬「少少沙石」遭狂轟 30字道歉平息風波
金像獎2026丨資深DJ陳永業讀錯江𤒹生名字 自辯屬「少少沙石」遭狂轟 30字道歉平息風波
影視圈
12小時前
雞蛋為何常溫賣，回家卻要冷藏？專家：市售雞蛋缺「天然角質層」是關鍵！
雞蛋為何常溫賣，回家卻要冷藏？專家：市售雞蛋缺「天然角質層」是關鍵！
飲食
2026-04-19 10:00 HKT
趙雅芝慘遭推撞向前仆畫面曝光 保安怒極反擊場面失控 遭狂迷緊盯生命屢受威脅
趙雅芝慘遭推撞向前仆畫面曝光 保安怒極反擊場面失控 遭狂迷緊盯生命屢受威脅
影視圈
2026-04-20 10:00 HKT
日本東北7.7級地震︱當局：留意未來2至3天或有同規模地震 182市鎮存超級地震風險︱有片
01:42
日本東北7.7級地震︱當局：留意未來2至3天或有同規模地震 182市鎮存超級地震風險︱有片
即時國際
14小時前
金像獎2026｜古天樂親回應《尋秦記》冇獎攞氣度非凡 網民發帖斥不公：佢哋坐成晚好慘
01:02
金像獎2026｜古天樂親回應《尋秦記》冇獎攞氣度非凡 網民發帖斥不公：佢哋坐成晚好慘
影視圈
17小時前
地產中介放售公屋盤稱「全新靚裝修連電器」 惟屋內1設計遭網民群嘲：法證先「風」？
地產中介放售公屋盤稱「全新靚裝修連電器」 惟屋內1設計遭網民群嘲：法證先「風」？
生活百科
19小時前