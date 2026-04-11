南韓機場檢疫犬「公器私用」 搜出可疑物當場「銷毀」笑翻全網

機場檢疫犬一向給人專業、機警的形象，但面對美食誘惑，即使是專業「公務員」亦難免破功。南韓濟州島國際機場日前發生一宗令人啼笑皆非的意外，一隻檢疫犬在執行任務期間，竟在旅客行李中搜出一件牛乳捲蛋糕，隨後更公然「私吞」證據，令領犬員當場崩潰。

嗅出可疑物品 下一秒竟是「試毒」鯨吞

社交平台Instagram帳號「@banbanpet」於本月3日分享一段短片。片中可見，一隻黑色檢疫犬正在濟州機場的行李傳送帶旁認真工作。正當周遭旅客與工作人員以為牠嗅出甚麼違禁品時，這隻狗狗竟飛速從一個行李袋中叼出一件包裝好的「牛乳捲蛋糕」。

更令人意外的是，狗狗並未按程序向領犬員示警，而是抵受不住濃郁奶香，當場低頭大口鯨吞，自行將「證物」銷毀。領犬員見狀大驚，急忙拉開狗狗並輕拍其嘴巴試圖阻止，可惜蛋糕已被這名「實習生」吞了下肚。

網民笑言：哪間蛋糕這麼香？

影片曝光後隨即在網上瘋傳，大批網民被這隻貪吃犬的舉動逗笑。有人留言戲稱：「這絕對是實習生」、「哪一間蛋糕這麼香，連搜救犬都忍不住」、「牠不是在吃，牠是在測試有沒有毒」。亦有網民幽默地代狗狗發聲：「報告長官，這東西『很毒』，我先幫大家解決了。」

雖然有部分愛犬網民心痛狗狗被領犬員拍打嘴巴，留言提醒「罰抱抱就好」，但更多人關注的是該名不幸損失蛋糕的旅客，紛紛追問：「機場會賠一條新的給人家嗎？」事件雖未提及具體發生日期，但已成功為嚴肅的機場安檢增添一抹趣聞。