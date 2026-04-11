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喪禮變捉姦現場 正印小三意外「相認」互毆 連棺材蓋也被推開露出遺體

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更新時間：07:50 2026-04-11 HKT
發佈時間：07:50 2026-04-11 HKT

墨西哥近日發生一宗駭人聽聞的葬禮鬧劇。一名男子病逝出殯，其妻子在靈堂守靈期間，竟意外撞破丈夫生前的情婦到場哀悼。兩女隨即在靈柩旁大打出手，混亂中更推開棺材蓋，令死者遺體一度暴露人前，場面極度尷尬且混亂。

「親愛的」觸動正印神經　靈堂變兩女戰場

綜合英媒《Daily Express》和墨西哥媒體報道，事件發生於維拉克魯茲（Veracruz）。當時靈堂正進行嚴肅的守靈儀式，死者妻子正在棺木旁默哀。此時一名陌生女子趨前，對著靈柩深情哀悼，低聲輕語：「親愛的，我會想你的。」

這句親暱的道別瞬間引起死者妻子的警覺，她隨即起立質問對方身分。豈料該女子直認不諱，自稱是死者交往多年的情人。原本哀傷的氣氛隨即急轉直下，兩女由口角演變成肢體衝突，在靈堂內瘋狂扭打、互扯頭髮。

棺木險被推翻　遺體「出土」嚇煞親友

網上瘋傳的影片顯示，兩名女子在靈柩旁推撞拉扯，火藥味極濃，期間更差點將整副棺材推翻。混亂中，原本蓋好的棺材蓋竟被意外推開，死者的遺體當眾露出，嚇得在場親友放聲尖叫。

在場人士隨即上前勸架並分開兩人，該名情婦最終在混亂中離開，喪禮才得以在尷尬氣氛下繼續進行。據悉兩名婦女僅受輕傷，均未有報警。

網民怒斥死者自私：死也上不了天堂

事件曝光後在社交平台引發熱議，點擊率迅速突破15萬次。不少網民同情兩名女子的遭遇，留言指責死者生前風流，死後卻要兩個女人承擔痛苦，形容「死也死得夠自私」。亦有網民諷刺指：「這場混亂差點令死者再死一次」、「很明顯，死者是上不了天堂了」。

 

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