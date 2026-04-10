一箭五鵰｜南韓男童夜市展神技 一鏢連破五氣球｜有片

近日，一段於南韓夜市拍攝的短片在網上瘋傳，一名小男孩僅用一支飛鏢，便奇蹟地連續擊破五個排列整齊的氣球，其精準射術不僅令攤主大感驚訝，更吸引逾1,600萬網民爭相觀看，封其為「飛鏢之神」。

攤主擊掌慶賀

該片段由南韓網民「나의 자랑 나의 미래」於本月8日上載，記錄其兒子在議政府市夜市玩射氣球的過程。片中可見，小男孩投擲一支黃色飛鏢，飛鏢觸及後方牆身後，竟順勢連環刺破五顆氣球。檔主由愕然轉為驚喜，隨即與小男孩擊掌慶祝，場面溫馨。

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網民熱議比較各地夜市經驗

小男孩的「一箭五鵰」神技引發廣泛迴響，不少網民驚嘆其「運氣與實力兼備」、「這小孩開外掛啊」、「請告訴我這個神技怎麼練成」，戲稱其為「大聯盟曲球等級」或「奧運國手」。同時，許多台灣網民分享自身夜市經驗，指出部分攤位飛鏢頭較鈍或規則嚴苛，「台灣夜市老闆：碰到旁邊不算」、「這位老闆滿老實的欸，很多這種攤的飛鏢頭都磨到平掉」、「攤位老闆很正派，台灣夜市的有些飛鏢刺到了還會被汽球彈開」、「在台灣老闆會說這個不算一針一球，然後跟你收被刺破氣球的錢」，對南韓檔主的「佛心」經營表示讚賞。