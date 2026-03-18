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Pokémon｜「噴火龍」造型粟米條近69萬天價成交 獲健力士世界紀錄認證

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更新時間：10:09 2026-03-18 HKT
發佈時間：10:07 2026-03-18 HKT

一塊外形酷似日本著名遊戲動漫《寶可夢》（Pokémon）中角色「噴火龍」的粟米條，近日不僅以87,840美元（折合約68.5萬港元）的天價在美國拍賣網站上成交，更正式獲得健力士世界紀錄認證，成為「史上最昂貴的電玩角色造型粟米零食」，引發網民熱議。

這條被暱稱為「奇多龍」（Cheetozard）的粟米條長約8厘米，其外形奇特，清晰可見噴火龍標誌性的雙翼與尾巴輪廓。據悉，這塊本身為香辣芝士口味的零食，由一位收藏店東主早前以350美元（約2,730港元）的價格購入，其後因在社交平台上分享而聲名大噪，身價在數年間暴漲超過250倍。

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Goldin拍賣行託管部主管艾默曼（Dave Amerman）指出，此物品的獨特之處在於它成功跨越了《寶可夢》與零食文化兩大收藏群體，是極為罕見的收藏媒介。為妥善保存，賣家特意將這塊珍貴的粟米條鑲嵌於特製的寶可夢卡牌底座上，並以透明展示盒封裝，以防被人誤食。

事實上，收藏市場對稀有食品的追捧並非首次。過去亦曾有重達81.75公斤的西瓜，以及西班牙的卡夫拉萊斯藍乾酪（Cabrales blue cheese）等，均以高價拍賣成交，足見特殊食品在收藏界亦有其獨特的價值。
 

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