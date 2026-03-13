Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英男裸睡醒來通體變藍如「阿凡達」 驚恐求醫揭一病症造成

趣聞熱話
更新時間：05:17 2026-03-13 HKT
發佈時間：05:17 2026-03-13 HKT

英國一名男子某日清晨醒來，驚覺自己全身皮膚呈現詭異的藍色，外貌酷似電影《阿凡達》中的納美人。男子在恐慌中拍下「變身照」傳給母親，隨後在友人陪同下衝往急診室，醫護人員一度高度戒備，最終調查結果卻令眾人啼笑皆非。

身變藍色洗不掉 醫護懷疑缺氧急供氧

據《太陽報》報導，現年42歲的林奇（Tommy Lynch）描述，事發當天醒來感到極度疲倦，低頭一看赫然發現雙手及軀幹皮膚全部變藍。他憶述當時情景時幽默地自嘲：「我以為自己變成了納美人（電影《阿凡達》內角色）。」林奇曾嘗試用肥皂瘋狂刷洗雙手，但皮膚顏色絲毫不退，連肥皂泡都沒有變藍，令他陷入極度困惑。

其母親看到照片後，擔心他患有嚴重血液循環障礙或缺氧，敦促他立即就醫。林奇抵達急診室後，醫護人員見其臉色發藍，不敢怠慢，隨即安排他接受氧氣治療。

護理師濕紙巾一擦 藍人瞬間「現原形」

正當醫療團隊準備展開詳細檢查時，一名護理師細心地用濕紙巾擦拭林奇的手臂，結果紙巾瞬間被染成深藍色，謎底隨即解開。原來林奇的皮膚病變並非身體內部警號，而是外部染色造成的誤會。

患白斑症對染料吸附力強  新床單未洗即裸睡惹禍

原來，林奇患有白斑症（Vitiligo），其皮膚部分區域膚色較淡，對染料的吸附力較強。事發前一晚，他換上了友人贈送的一組全新深藍色床單。由於他沒有事先清洗便直接使用，加上他一向有裸睡習慣，皮膚在長達數小時的摩擦與體溫烘烤下，將新床單上的化學染劑吸收得淋漓盡致。

林奇笑言，得知真相後他的臉瞬間從「藍色」變成了「紅色」（意指羞愧臉紅）。他最終花了一整個星期的時間，每天通過泡澡和反覆刷洗，才將頑固的藍色染劑徹底清除。這次經驗亦提醒廣大消費者，新買的床品務必先清洗後使用，以免引發不必要的「變色驚魂」。

