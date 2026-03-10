Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

俄男離家三年忘關窗 回來發現公寓遭鴿子「鳩佔」 屋滿鴿糞下場慘烈

趣聞熱話
更新時間：05:14 2026-03-10 HKT
發佈時間：05:14 2026-03-10 HKT

俄羅斯沃爾庫塔（Vorkuta）一名中年男子，因工作離開自己的公寓三年，近日返回時驚見房間已被鴿子「佔領」，地板堆滿糞便與羽毛，家具上更排滿「不速之客」，情況宛如「鴿子都市」。

據《共青團真理報》報道，該男子三年前離開寓所前往西伯利亞工作，卻忘了關閉其中一扇窗戶，鴿子便趁機入住，將公寓變成小型「鴿子都市」。男子將慘況拍下，並在影片中無奈地說：「我離開沃爾庫塔三年，回來才發現這裡變成了「鴿子杜拜」！巢穴、羽毛、滿地糞便，它們看我的眼神就像我是欠租的租客。我不是房東，我是鴿子的入侵者。」

寓所的地板堆滿糞便與羽毛，梳化上更排滿鴿子。X影片截圖
影片在俄社交媒體上引發網民熱議及留言。不過專家指出，若要清理並翻新公寓，成本可能高達150萬至200萬盧布（15萬至20萬港元），與房產價值相若。更重要的是，鴿子容易傳播禽流感、鳥衣原體病等疾病，地板和牆面需使用專業化學藥劑處理，確保居住安全。

網民幽默回應，有人笑言「不如直接買新公寓」，也有人打趣稱至少鴿子還給他「早餐」，在屋內產蛋。

