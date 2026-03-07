50萬日圓航空旅遊券全過期！大提琴家與妻退休旅行夢碎 惹網民同情
發佈時間：03:39 2026-03-07 HKT
與妻子規劃多年的退休海外旅行夢，竟因一疊過期的航空旅遊券而化為泡影！今年1月底剛從服務長達40年的九州交響樂團退休的日本大提琴家鈴木淳，近日在社群平台X分享這樁「悲劇」，引發網民熱議與同情。
現年已退休的鈴木淳透露，過去與妻子曾有個珍貴的約定——兩人相約退休後要一起赴海外旅行，並為此存下一筆數目不小的旅遊基金，以ANA航空旅遊券的形式妥善保存。然而，就在本月3日，妻子意外發現這疊承載著兩人夢想的旅遊券，竟然早在10年前就已過期，全部淪為無法使用的廢紙，粗估損失高達50萬日圓（約2.5萬港元）。
鈴木淳在貼文中以幽默方式分享這個令人扼腕的發現，立刻引來網民關注，瀏覽量超過1270萬次，非常誇張。大批網民留言深感同情表示「真是令人心酸的事實啊」、「10年過得真的超快」，也有網民溫暖安慰「光是兩個人一起計劃這件事，就已經很可愛了呢」、「我相信現在的你們一定能更自由地享受旅行」。更有網友幽默吐槽：「要是那是炸豬排券的話，肯定不會有人沒注意到過期啊」，意外成為話題焦點。
隨著事件在網絡上發酵，鈴木淳的朋友發起募款計劃，希望送這對夫妻去夏威夷旅行圓夢。對此，鈴木淳委婉拒絕了眾人的好意，表示「我個人不需要這樣的募資」。他大器地建議，若網民們真的有意願給予幫助，不妨將善款捐給他之前服務的交響樂團，此舉再度贏得一片掌聲。
樂於分享這樁與「退休旅行」擦肩而過的趣聞，鈴木淳以開朗的態度表示：「就請大家笑一笑吧。」展現出面對遺憾時的豁達人生觀。
