有片｜土耳其業餘球賽現暖心一幕 海鷗遭足球擊中暈倒 球員心肺復甦救回

土耳其伊斯坦堡一場業餘足球比賽周日（23日）上演罕見暖心一幕，伊斯坦堡球隊尤爾杜姆體育隊（Istanbul Yurdum）作賽期間，門將一腳自由球意外擊中低空飛行的海鷗，隊長Gani Catan立即施展心肺復甦術（CPR），雖然比賽暫停一段時間，但最終成功挽救小生命，場面既驚險又感人。

龍門自由球意外擊中海鷗

比賽進行至上半場22分鐘，尤爾杜姆門將Muhammet Uyanik在禁區開自由球時，皮球意外擊中一隻飛過球場的海鷗。海鷗應聲墜落球場，頓時失去反應，場上球員及觀眾一片驚呼。Uyanik事後表示，當時並未意識到擊中生物，直到海鷗落地才發現，感到非常震驚與內疚。

隊長Catan見狀立即俯身檢查，發現海鷗停止呼吸，憑本能展開急救。他先輕柔翻正海鷗姿勢，再進行胸部按壓，持續約兩分鐘。最終，他看到海鷗的腿部和眼睛開始有動作，隨後將牠送至場邊醫療人員照顧。現場直播主持人Onur Ozsoy亦驚呼：「這是足球場上極少見的瞬間！」

隊長Catan見狀立即俯身檢查，為海鷗展開急救。網片截圖

海鷗飛行途中被皮球擊中倒地。網片截圖

球隊其後繼續比賽，雖然尤爾敦隊最終在互射十二碼中落敗，無緣升級，但Catan賽後直言，從未受過任何急救訓練，救回生命遠比勝負更重要：「我們失去了冠軍，但能夠幫助拯救一條生命，這件事更加重要。」球迷在社交媒體上亦紛紛讚揚球員的暖心行為，留言稱「這是真正的英雄」及「土耳其人有顆金子般的心」。

據了解，海鷗受撞擊後翅膀受傷，但經急救後已能重新站立，正在接受進一步治療。