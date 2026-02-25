Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

有片｜土耳其業餘球賽現暖心一幕 海鷗遭足球擊中暈倒 球員心肺復甦救回

趣聞熱話
更新時間：07:54 2026-02-25 HKT
發佈時間：07:54 2026-02-25 HKT

土耳其伊斯坦堡一場業餘足球比賽周日（23日）上演罕見暖心一幕，伊斯坦堡球隊尤爾杜姆體育隊（Istanbul Yurdum）作賽期間，門將一腳自由球意外擊中低空飛行的海鷗，隊長Gani Catan立即施展心肺復甦術（CPR），雖然比賽暫停一段時間，但最終成功挽救小生命，場面既驚險又感人。

龍門自由球意外擊中海鷗

比賽進行至上半場22分鐘，尤爾杜姆門將Muhammet Uyanik在禁區開自由球時，皮球意外擊中一隻飛過球場的海鷗。海鷗應聲墜落球場，頓時失去反應，場上球員及觀眾一片驚呼。Uyanik事後表示，當時並未意識到擊中生物，直到海鷗落地才發現，感到非常震驚與內疚。

隊長Catan見狀立即俯身檢查，發現海鷗停止呼吸，憑本能展開急救。他先輕柔翻正海鷗姿勢，再進行胸部按壓，持續約兩分鐘。最終，他看到海鷗的腿部和眼睛開始有動作，隨後將牠送至場邊醫療人員照顧。現場直播主持人Onur Ozsoy亦驚呼：「這是足球場上極少見的瞬間！」

隊長Catan見狀立即俯身檢查，為海鷗展開急救。網片截圖
隊長Catan見狀立即俯身檢查，為海鷗展開急救。網片截圖
隊長Catan見狀立即俯身檢查，為海鷗展開急救。網片截圖
隊長Catan見狀立即俯身檢查，為海鷗展開急救。網片截圖
海鷗飛行途中被皮球擊中倒地。網片截圖
海鷗飛行途中被皮球擊中倒地。網片截圖

球隊其後繼續比賽，雖然尤爾敦隊最終在互射十二碼中落敗，無緣升級，但Catan賽後直言，從未受過任何急救訓練，救回生命遠比勝負更重要：「我們失去了冠軍，但能夠幫助拯救一條生命，這件事更加重要。」球迷在社交媒體上亦紛紛讚揚球員的暖心行為，留言稱「這是真正的英雄」及「土耳其人有顆金子般的心」。

據了解，海鷗受撞擊後翅膀受傷，但經急救後已能重新站立，正在接受進一步治療。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
觀塘警署發生警務人員吞槍自殺案件。
觀塘警署女督察吞槍 無呼吸脈搏當場死
突發
15分鐘前
財政司司長陳茂波早上11時公布財政預算案2026 。
財政預算案2026．持續更新︱陳茂波早上11時公布預算案 熱傳「派糖」措施一覽 公務員加薪有望？
政情
3小時前
《中年好聲音》索爆評審海兒舊照被瘋傳 樣貌身材被質疑判若兩人 女神親回：再樣衰啲都有
《中年好聲音》索爆評審海兒舊照被瘋傳 樣貌身材被質疑判若兩人 女神親回：再樣衰啲都有
影視圈
15小時前
前TVB「御用爛仔」游飈猝逝終年57歲 好友黃文標叫救護車 送院前已呈半昏迷狀態
前TVB「御用爛仔」游飈猝逝終年57歲 好友黃文標叫救護車 送院前已呈半昏迷狀態
影視圈
1小時前
財政預算案2026前瞻︱一文看清各方消息、八大焦點 「派糖」力度料增 消費券、電動車一換一凍過水？
03:01
財政預算案2026前瞻︱一文看清8大焦點 退稅差餉有望提高？消費券、電動車一換一凍過水
社會
16小時前
爆發彩票爭奪戰的OK便店店。Google Maps
彩票爭奪戰 | 顧客棄買彩票中億元 店經理下班秒買走 OK提訴訟爭奪
即時國際
20小時前
港珠澳大橋生日免費遊！全程140分鐘深度觀光 登藍海豚島打卡 附港澳居民預約步驟
港珠澳大橋生日免費遊！全程140分鐘深度觀光 登藍海豚島打卡 附港澳居民預約步驟
好去處
18小時前
東張西望丨14歲少年陷戀童癖男教練「肉償」陷阱 母親心碎揭猥褻對話：我同爸爸都接受唔到
東張西望丨14歲少年陷戀童癖男教練「肉償」陷阱 母親心碎揭猥褻對話：我同爸爸都接受唔到
影視圈
11小時前
點心紙唔係咁填？00後飲茶「打剔再畫圈」爆世代戰 網民：90後睇到血壓高｜Juicy叮
點心紙唔係咁填？00後飲茶「打剔再畫圈」爆世代戰 網民：90後睇到血壓高｜Juicy叮
時事熱話
16小時前
港人新年後「報復式飲茶」？香港各區酒樓人山人海 網民：睇街症都冇咁墟冚！
港人新年後「報復式飲茶」？香港各區酒樓人山人海 網民：睇街症都冇咁墟冚！
飲食
15小時前