40歲男遭盜刷信用卡買刮刮樂竟中了頭獎　電視呼籲竊賊五五分帳

法國圖盧茲一宗離奇案件引發關注。一名男子信用卡遭竊後，被盜刷購買刮刮樂，竟意外中得50萬歐元（約459.5萬港元）頭獎。由於獎金已被法國彩票公司凍結，失主近日主動提出與兩名竊賊五五分帳，希望避免彩金最終被當局沒收。

竊賊買煙順手買刮刮樂 意外刮出頭獎$460萬

據《英國廣播公司》報道，事件發生於2月3日。40歲男子Jean-David E發現停泊於圖盧茲市中心的汽車內背包遭人盜走，內有錢包及信用卡。他隨即通知銀行凍結信用卡，但其間已被以感應式付款方式刷走52.50歐元（約477港元），在一間名為Tabac des Thermes的商店消費。

Jean-David E其後到該商店查問情況。其代表律師Pierre Debuisson向BBC透露，收銀員表示兩名疑似無家可歸男子曾用該信用卡購買香煙及多張刮刮樂，並聲稱其中一張中得50萬歐元頭獎，打算前往法國彩票公司Française des Jeux領獎。

收銀員對兩人行徑感到可疑，因他們曾嘗試使用另一張卡付款卻無法輸入正確密碼。Jean-David E隨後報警，警方亦通知Française des Jeux凍結該張中獎彩票。換言之，如兩名男子自行兌獎，極可能當場被捕。

根據規定，中獎者須於購買日起30日內領取獎金，目前尚未有人持票現身，兌獎期限正逐步逼近。

失主稱願和解：何不共享獎金？

Jean-David E接受《盧森堡廣播電視集團》訪問時表示，若無自己，對方不會中獎；但若非對方盜刷，他亦不會購買該彩票，「既然如此，為何不共享獎金？」他表明若能分得25萬歐元，將用以償還房貸。

其律師更提出「特赦」建議，指當事人無意追究刑責，願以和解方式解決，讓雙方皆有所得，「這對那兩名男子而言，或許是改變人生的機會」。

事件發展備受關注，最終彩金歸屬仍有待釐清。