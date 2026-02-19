手傷女照X光驚見無名指戴鑽戒 感動爆喊：我願意

手腕跌傷入急症室，竟然變成一場浪漫求婚記！美國紐約一名女子日前不慎滑倒受傷，在醫護人員陪同下查看X光片時，驚覺螢幕上的手骨影像竟戴着一枚閃爍鑽戒。正當她一臉困惑之際，男友隨即單膝下跪求婚，在全場醫護見證下，女子感動落淚點頭答應，成就一段另類的急症室姻緣。

男友部署一年密謀驚喜 借X光「透視」愛意

據《時人》報道，現年二十七歲的安娜伊絲（Anais）日前返家時意外滑倒，手腕著地受傷。翌日晚間，她前往急症中心聆聽檢查結果。當她走進診間時，發現醫生、護士及放射技師等醫護團隊破天荒悉數到場，令她不禁納悶：「為何一個手腕輕微受傷，需要這麼多專業人士？」

正當她感到不解之時，醫生緩緩轉過電腦螢幕，畫面顯示的並非斷裂的骨頭，而是一隻左手無名指套着耀眼鑽戒的X光影像。安娜伊絲瞬間震驚，轉頭一看，三十一歲的男友賈斯汀（Justin）已在身後單膝跪地，捧着真鑽戒情深求婚。

原來，這場「急症室大計」並非巧合。賈斯汀早於一年前已計劃求婚，並選購了一枚重三點四克拉的鮮艷黃色鑽戒，甚至將戒指交由女友哥哥保管數月，以防被發現。當安娜伊絲跌倒後，賈斯汀靈機一觸，認為這是絕佳時機，於是暗中聯繫醫療團隊，請求對方協助策劃這場充滿創意與科學感的求婚儀式。

網民：看過最有輻射量的愛

安娜伊絲感動表示，當時感覺一切如夢似幻：「這感覺不像真的，賈斯汀以最驚艷的方式求婚，我人生中從未如此驚喜過。」最終在全場醫護人員的歡呼與見證下，這場本應充滿藥水味的診治，化作充滿幸福淚水的溫馨一刻。

這宗特殊的求婚案例迅速成為網民熱話，不少人笑指「這是看過最有輻射量的愛」。