Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

情人節｜美麥當勞推「麥樂雞魚子醬」套餐數分鐘售罄 官網一度死機

趣聞熱話
更新時間：09:19 2026-02-12 HKT
發佈時間：09:19 2026-02-12 HKT

麥樂雞配魚子醬究竟是甚麼滋味？美國連鎖快餐麥當勞（McDonald's）周二（10日）聯乘魚子醬品牌Paramount Caviar，推出情人節限時「麥樂雞魚子醬」套餐，甫開賣即掀起瘋搶，官方專頁更一度因流量過高而癱瘓。待網頁恢復後，系統顯示產品已迅速售罄，成為「今年情人節最搶手單品」。

據報，套餐於當日上午11時在指定官方網站發售，並未於實體分店供應。每份套餐包含一罐1盎司（約28克）Paramount魚子醬、一張價值25美元(約195港元)的麥樂雞禮券，以及鮮忌廉與專用魚子醬勺子。惟開售短短數分鐘已被搶購一空，不少網民反映無法登入或頁面顯示錯誤。

麥當勞宣傳時形容，酥脆的招牌麥樂雞配上鹹香細膩的魚子醬，是「人生特殊時刻的絕配」。有食評人士分析，炸雞塊的油香與魚子醬的鮮鹹交織，口感對比強烈，確實帶來意想不到的味覺衝擊。不過，品牌暫未透露會否再度加推有關套餐。

事實上，麥樂雞配魚子醬並非首次走紅。早前流行天后Rihanna曾於2024年12月在社交平台分享以魚子醬搭配麥樂雞的片段，引發大量網紅仿效試食，掀起「奢華快餐」風潮。

商界亦迅速捕捉商機。紐約一間韓式炸雞店於2025年美國網球公開賽期間，曾以100美元售賣6塊雞塊，配魚子醬、鮮忌廉及細香蔥，成功吸引話題。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
灣仔檀島咖啡餅店宣佈結業！屹立80年 酥皮蛋撻、奶茶馳名中外 全港僅餘1分店....
灣仔檀島咖啡餅店宣佈結業！屹立80年 酥皮蛋撻、奶茶馳名中外 全港僅餘1分店....
飲食
3小時前
利是公價2026︱一封$50趨勢增？！工人姐姐/大廈保安要封幾多？
利是公價2026︱一封$50趨勢增？！工人姐姐/大廈保安要封幾多？
生活百科
2026-02-11 16:27 HKT
38歲四料港姐冠軍賀友結婚「開中門」戰鬥格上陣 傳戀百億富二代洩「恨嫁」心情
38歲四料港姐冠軍賀友結婚「開中門」戰鬥格上陣 傳戀百億富二代洩「恨嫁」心情
影視圈
9小時前
港大教授帶隊創業 先進半導體熱管理技術 破解電動車與AI「過熱死穴」
創科資訊
2026-02-11 08:00 HKT
上海地鐵工地滲漏致恐怖路陷 天坑「黑洞式吞噬」路面設施︱有片
00:47
上海地鐵工地滲漏致恐怖路陷 天坑「黑洞式吞噬」路面設施︱有片
即時中國
4小時前
佘詩曼陪母遊泰國貼地迫Food Court 素顏被質疑非本人網民憑一關鍵揭真相
佘詩曼陪母遊泰國貼地迫Food Court 素顏被質疑非本人網民憑一關鍵揭真相
影視圈
10小時前
「小辣椒」谷婭溦不點名炮轟前輩歌手掀爭議 暗諷針對為「博流量」：知你搵食艱難 嫌疑人現身列四點反駁
「小辣椒」谷婭溦不點名炮轟前輩歌手掀爭議 暗諷針對為「博流量」：知你搵食艱難 嫌疑人現身列四點反駁
影視圈
6小時前
永東巴士限時半價！澳門/香港直通巴$30起 新年出發 周末假期都適用
永東巴士限時半價！澳門/香港直通巴$30起 新年出發 周末假期都適用
旅遊
10小時前
官恩娜母親麥銀麗（左）不反對先以遺產墊支訟費，馮明業反對但敗訴要兼付今日訟費10.5萬元。資料圖片
官恩娜家族爭產戰丨三名姨母要求先以遺產支付訟費 官恩娜母親麥銀麗不反對 馮明業反對但敗訴
社會
9小時前
港姐冠軍回流溫哥華當地產經紀 一條龍服務推介樓盤另送揀校攻略 朱千雪給予高度評價
港姐冠軍回流溫哥華當地產經紀 一條龍服務推介樓盤另送揀校攻略 朱千雪給予高度評價
影視圈
2026-02-11 11:00 HKT