情人節｜美麥當勞推「麥樂雞魚子醬」套餐數分鐘售罄 官網一度死機

麥樂雞配魚子醬究竟是甚麼滋味？美國連鎖快餐麥當勞（McDonald's）周二（10日）聯乘魚子醬品牌Paramount Caviar，推出情人節限時「麥樂雞魚子醬」套餐，甫開賣即掀起瘋搶，官方專頁更一度因流量過高而癱瘓。待網頁恢復後，系統顯示產品已迅速售罄，成為「今年情人節最搶手單品」。

據報，套餐於當日上午11時在指定官方網站發售，並未於實體分店供應。每份套餐包含一罐1盎司（約28克）Paramount魚子醬、一張價值25美元(約195港元)的麥樂雞禮券，以及鮮忌廉與專用魚子醬勺子。惟開售短短數分鐘已被搶購一空，不少網民反映無法登入或頁面顯示錯誤。

麥當勞宣傳時形容，酥脆的招牌麥樂雞配上鹹香細膩的魚子醬，是「人生特殊時刻的絕配」。有食評人士分析，炸雞塊的油香與魚子醬的鮮鹹交織，口感對比強烈，確實帶來意想不到的味覺衝擊。不過，品牌暫未透露會否再度加推有關套餐。

事實上，麥樂雞配魚子醬並非首次走紅。早前流行天后Rihanna曾於2024年12月在社交平台分享以魚子醬搭配麥樂雞的片段，引發大量網紅仿效試食，掀起「奢華快餐」風潮。

商界亦迅速捕捉商機。紐約一間韓式炸雞店於2025年美國網球公開賽期間，曾以100美元售賣6塊雞塊，配魚子醬、鮮忌廉及細香蔥，成功吸引話題。