大西洋極罕巨型冥河水母曝光 體積大如校巴 專家：顛覆想像

阿根廷一支研究團隊於大西洋外海進行深海探測時，意外拍攝到極為罕見的巨型冥河水母，這種神祕深海生物體型龐大，最大可達校車般大小，全球有紀錄的觀察次數僅約一百次。施密特海洋研究所於2月3日公布有關影像，形容是南美洲深海生物研究的重要發現。

過往只在漁網中發現已死個體 罕見活體

《USA TODAY》該次探測於去年12月底進行，研究團隊在阿根廷外海操作遙控潛水器下潛，當設備抵達約800英尺深度時，控制室內的科學家突然屏息凝神——螢幕中出現一隻體型巨大的冥河水母，在漆黑海水中緩緩漂浮，其姿態優雅而震撼。

觸手最長9米 獵食方式與常見水母不同

帶領今次潛水任務的布宜諾斯艾利斯大學海洋生物學家María Emilia Bravo表示，當下既興奮又難以置信。她指出，這種看似夢幻而脆弱的生命，能在極端的深海環境中生存，令人對海洋生態的適應能力深感驚訝。Bravo同時是是次研究船探險隊的領隊，該船由施密特海洋研究所負責營運。

冥河水母早於1899年首次被採集到標本，但直至約60年後，科學界才確認其為獨立物種。長期以來，研究人員多只能在漁網中發現已死亡的個體，極少有機會觀察到活體在自然棲息地中的行為。隨着遙控潛水器技術成熟，才讓人類得以近距離記錄這些深海生物的真實樣貌。

未有參與今次探測的加州蒙特雷灣水族館研究所海洋生物學家Steve Haddock指出，過去一個多世紀以來，冥河水母僅被科學界記錄約一百次。他形容，外界往往以為尚未被完整描述的深海物種多屬細小而隱蔽的生物，惟冥河水母的存在正好顛覆這種想像，「這些巨大的生物，幾乎與巨型魷魚一樣大，卻長期未被人類真正看見。」

冥河水母屬於體型最大的水母之一，其鐘狀體直徑可超過0.9米，觸手最長可達9米。牠們以長而如窗簾般的觸手捕捉浮游生物及小魚，將獵物拉入口中進食，獵食方式與常見水母有所不同。此外，冥河水母亦會與部分魚類形成共生關係，這些魚類常在其鐘部或觸手周圍游動或停留，以尋求庇護。

研究人員指出，今次在南美洲海域拍攝到清晰活體影像，不僅為了解冥河水母的生態提供珍貴資料，亦有助深化對深海生物多樣性的認識，進一步揭示人類仍未完全探索的深海