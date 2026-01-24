Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

網傳地球將「失重7秒」恐致四千萬人死  NASA咁講

更新時間：08:58 2026-01-24 HKT
發佈時間：08:58 2026-01-24 HKT

近日外地網絡瘋傳一項駭人聽聞的傳聞，指地球將於今年8月12日短暫「失去重力7秒」，屆時人類及物體將因脫離地表而漂浮，待重力恢復後集體墜落，恐導致全球超過4,000萬人喪生。傳聞更言之鑿鑿指消息源自美國國家航空暨太空總署（NASA）外洩的機密文件。面對謠言愈演愈烈，NASA正式開腔澄清，強調相關說法毫無科學根據，純屬虛構。

偽造「錨計劃」機密 稱美斥巨資建地堡

這起陰謀論最早源於社交平台Instagram，隨後演變成多個版本。傳聞聲稱NASA內部一份名為「錨計劃（Project Anchor）」的文件外洩，指地球將於格林威治時間（GMT）8月12日下午2時33分失去重力。謠言更繪影繪聲描述，美國政府已投入高達890億美元經費試圖減輕衝擊，並祕密打造地下碉堡等末日設施避難。

更有貼文宣稱，這短短7秒的失重狀態將摧毀全球基礎建設，引發長達十年的經濟崩潰及社會恐慌。由於內容細節豐富，甚至列出具體預算及時間點，令不少網民信以為真，紛紛轉載及表達擔憂。

針對相關傳言，NASA發言人明確表示，在2024年12月以前，其內部或公開資料庫中完全查無任何「錨計劃」的紀錄。發言人從物理學角度解釋，地球的重力是由其質量決定的，重力並非如電器開關般可以隨意「暫停」。

NASA直言，地球失去重力的唯一可能，是地核、地幔、地殼、海洋及大氣等整個系統的質量同時消失。若真發生此種極端情況，人類早已面臨更嚴重的生存災難，甚至代表地球本身已不復存在。因此，所謂「7秒失重」在科學討論上根本沒有意義。

812日真身為日全食 籲市民切勿裸眼觀看

至於8月12日當天，NASA解釋確實有一個重要天文現象發生，但那是早已預測到的「日全食」，而非任何引力異常。NASA強調，日全食不會對地球重力產生任何影響，並提醒屆時有意觀賞的民眾，必須佩戴符合規範的專用護目鏡，切勿在非全食階段直接以裸眼觀看太陽，以免灼傷眼睛。

