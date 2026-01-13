高市早苗搭機偶遇木村拓哉 自爆「資深粉絲」一直珍藏天王處女寫真集

日本演藝圈天王木村拓哉近日在廣播節目中，分享了一段極具戲劇性的親身經歷。他透露去年與綜藝界前輩明石家秋刀魚搭機前往能登半島拍攝特別節目時，竟與現任日本首相高市早苗不期而遇。更令他意想不到的是，高市不僅主動上前寒暄，更自爆是其「資深粉絲」，至今仍珍藏着他的首本寫真集，讓天王大感驚訝。

本村：羽田機場警衞森嚴感異常

木村拓哉於本月11日在其主持的廣播節目中回憶，當天抵達羽田機場時，已察覺現場氣氛異常嚴肅，四周佈滿保安人員。他與明石家秋刀魚入座後，正好奇是否有政要同行，隨後便目睹首相高市早苗登上飛機。

高市遇偶像：簡直像發夢

航行期間，一名首相隨扈突然走近，禮貌地詢問：「首相希望能親自致意，不知道是否方便？」木村表示，由於當時自己戴着口罩遮臉，加上身旁的明石家秋刀魚是演藝圈輩分極高的前輩，他一度誤以為對方的問候對象僅是秋刀魚。

高市早苗隨後走到兩人身旁，親切地提及自己與秋刀魚同為奈良出身，三人隨即相談甚歡。木村拓哉禮貌地拉下口罩向首相致意，沒想到高市早苗見狀瞬間露出驚喜表情，直呼：「是木村拓哉啊！這簡直像是一場夢。」

最令木村受寵若驚的時刻發生在航程結束之際。當眾人準備下飛機時，高市早苗經過木村身旁再次停下腳步，並特別告訴他：「你出的第一本寫真集，至今仍是我珍藏的寶物。」這番「鐵粉」宣言讓木村拓哉感動不已，事後感嘆這是一場「非常有趣的飛行」。這段跨越政演兩界的意外互動，隨即在日本社交平台引發熱議，網民紛紛感嘆天王魅力果然無邊。