金球獎｜中國籍女導演趙婷作品奪劇情組最佳電影 「定格」反應網上瘋傳

第83屆金球獎頒獎典禮於今日（12日）圓滿落幕，荷里活再次寫下華人影史新篇章。由北京出生、華人女導演趙婷執導的新作《哈姆奈特》（Hamnet），於頒獎禮壓軸環節爆冷擊敗賽前大熱《罪人們》（Sinners），成功問鼎劇情組「最佳電影」寶座。趙婷得知獲獎後露出的驚訝表情，更成為當晚頒獎禮最具話題性的瞬間，於各大社交平台迅速瘋傳。

擊敗勁敵《罪人們》 趙婷台上反應震驚

今屆金球獎競爭激烈，趙婷執導的莎士比亞題材電影《哈姆奈特》入圍6項提名。當頒獎嘉賓喬治克隆尼宣布該片奪得劇情組最高殊榮時，趙婷似乎未有心理準備，在席上瞬間「定格」數秒，滿臉不可置信。她上台領獎時仍難掩激動神情，與執行監製史提芬史匹堡（Steven Spielberg）及劇組一同接受歡呼。除了最佳電影外，該片女主角潔西伯克利（Jessie Buckley）亦憑精湛演出獲頒劇情類最佳女主角。

史匹堡欽點執導 華人影后紀錄再寫新頁

現年43歲的趙婷畢業於紐約大學電影學院，近年在國際影壇成績斐然。她於2021年憑《浪跡天地》（Nomadland）成為首位獲得奧斯卡最佳導演獎的華人女性，當時亦同樣橫掃金球獎最佳影片及最佳導演。是次《哈姆奈特》改編自同名暢銷小說，擔任監製的影壇巨匠史提芬史匹堡盛讚趙婷是執導該片的「唯一人選」，直言在讀完原著後，便深信只有她能將這個關於靈魂與土地的故事演繹得如此非凡。

金球獎部分重要得獎名單（電影類）：

劇情類最佳電影：《哈姆奈特》（Hamnet）

音樂及喜劇類最佳電影：《一戰再戰》（One Battle After Another）

最佳導演： 保羅·湯瑪斯·安德森（Paul Thomas Anderson）《一戰再戰》

劇情類最佳女主角： 潔西·伯克利（Jessie Buckley）《哈姆奈特》

音樂及喜劇類最佳男主角： 提摩西·夏勒梅（Timothée Chalamet）《橫衝直闖》

趙婷在感言中特別提到，影片製作期間團隊經歷了不少個人難關與失去，她感謝所有創作者願意展示脆弱的一面，讓作品能誠實地呈現給世界。隨着金球獎報捷，外界普遍看好趙婷有望帶領《哈姆奈特》在即將舉行的奧斯卡金像獎再度衝擊最高榮譽。