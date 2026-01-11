研究揭「天才犬」具高層次語言理解力 可靠偷聽學詞彙

狗是人類最忠實的夥伴，狗隻很擅長學習「坐下」和「唔好郁」之類的動作指令，但卻不太擅長記住東西的名稱，例如牠們的那些毛絨玩具叫什麼名字。

聽主人與第三者交談知特定物件

在最新研究中，學者發現部分「天才犬」不僅能透過遊戲學習玩具名稱，甚至能靠偷聽主人談話來擴充詞彙。來自匈牙利厄特沃什羅蘭大學（Eötvös Loránd University）及奧地利獸醫大學（University of Veterinary Medicine）的團隊指出，這些狗狗展現出非凡的語言理解力。

很多邊境牧羊犬被發現為「天才犬」。美聯社

研究團隊早前已證實，一小撮特別聰明的狗能記住上百個玩具名稱。最新實驗邀請十隻具「語詞學習」天賦的狗參與，包括邊境牧羊犬Basket及拉布拉多犬Augie。牠們觀看主人拿著新玩具，與另一人談論該玩具名稱，其後被要求在另一房間、眾多玩具中找出該特定玩具。十隻狗中有七隻透過被動聆聽主人談話，成功地學會新玩具——魟魚和犰狳的名字並找到他們。

同樣擁有語言天賦的拉布拉多犬Augie。美聯社

該研究的作者、來自匈牙利羅蘭大學和奧地利獸醫大學的德羅爾（Shany Dror）表示「這是我們首次發現有一群特定的狗能透過偷聽人類交談學習詞語。」



即使主人把玩具放在不透明盒子裡，然後與另一個人談論他，讓看到物體和聽到他的名字之間脫節，小狗們仍然成功認出。

僅少數動物擁偷聽學習天賦

只有少數其他動物，如鸚鵡和猿類，也展現出偷聽天賦。這種能力對人類發展也至關重要：兩歲以下幼童可以透過聆聽習得新詞，包括一些父母可能無意中教給他們的詞。

德羅爾說，然而，這些狗已經成年，因此使牠們能夠竊聽的大腦語言處理機制與人類的可能相異。動物認知學專家林海蒂（Heidi Lyn）稱，動物的認知能力遠比人們一般想像的要強得多。她強調，並非所有狗隻都有這種能力，一般寵物不太可能在餐桌下「偷聽」學詞，並笑言，實驗室經常有犬隻來參與研究，我們很開心，但也惹來小小「麻煩」，「有時牠們一興奮就會在沙發上撒尿。」

