Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

研究揭「天才犬」具高層次語言理解力 可靠偷聽學詞彙

趣聞熱話
更新時間：16:03 2026-01-11 HKT
發佈時間：16:03 2026-01-11 HKT

狗是人類最忠實的夥伴，狗隻很擅長學習「坐下」和「唔好郁」之類的動作指令，但卻不太擅長記住東西的名稱，例如牠們的那些毛絨玩具叫什麼名字。

聽主人與第三者交談知特定物件

在最新研究中，學者發現部分「天才犬」不僅能透過遊戲學習玩具名稱，甚至能靠偷聽主人談話來擴充詞彙。來自匈牙利厄特沃什羅蘭大學（Eötvös Loránd University）及奧地利獸醫大學（University of Veterinary Medicine）的團隊指出，這些狗狗展現出非凡的語言理解力。  

很多邊境牧羊犬被發現為「天才犬」。美聯社
很多邊境牧羊犬被發現為「天才犬」。美聯社

研究團隊早前已證實，一小撮特別聰明的狗能記住上百個玩具名稱。最新實驗邀請十隻具「語詞學習」天賦的狗參與，包括邊境牧羊犬Basket及拉布拉多犬Augie。牠們觀看主人拿著新玩具，與另一人談論該玩具名稱，其後被要求在另一房間、眾多玩具中找出該特定玩具。十隻狗中有七隻透過被動聆聽主人談話，成功地學會新玩具——魟魚和犰狳的名字並找到他們。

同樣擁有語言天賦的拉布拉多犬Augie。美聯社
同樣擁有語言天賦的拉布拉多犬Augie。美聯社

該研究的作者、來自匈牙利羅蘭大學和奧地利獸醫大學的德羅爾（Shany Dror）表示「這是我們首次發現有一群特定的狗能透過偷聽人類交談學習詞語。」 

即使主人把玩具放在不透明盒子裡，然後與另一個人談論他，讓看到物體和聽到他的名字之間脫節，小狗們仍然成功認出。

僅少數動物擁偷聽學習天賦

只有少數其他動物，如鸚鵡和猿類，也展現出偷聽天賦。這種能力對人類發展也至關重要：兩歲以下幼童可以透過聆聽習得新詞，包括一些父母可能無意中教給他們的詞。

相關閲讀：浙江狗狗走失 邊境牧羊犬自己到派出所「報案」

德羅爾說，然而，這些狗已經成年，因此使牠們能夠竊聽的大腦語言處理機制與人類的可能相異。動物認知學專家林海蒂（Heidi Lyn）稱，動物的認知能力遠比人們一般想像的要強得多。她強調，並非所有狗隻都有這種能力，一般寵物不太可能在餐桌下「偷聽」學詞，並笑言，實驗室經常有犬隻來參與研究，我們很開心，但也惹來小小「麻煩」，「有時牠們一興奮就會在沙發上撒尿。」  
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
移英5年 活著很累 中產收入變月薪不足2萬元 港人後悔：回頭已是百年身｜Juicy叮
移英5年 活著很累 中產收入變月薪不足2萬元 港人後悔：回頭已是百年身｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
排隊7年一月兩派 拒絕東涌兩周後極速二派 公屋申請人：快到冇心理準備 網民恭喜：這區勁好住｜Juicy叮
排隊7年「一月兩派」 拒絕東涌兩周後極速二派 公屋申請人：快到過份 網民恭喜：這區勁好住｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-10 15:42 HKT
消處處聯同警方交代案件。梁國峰攝
01:00
元朗Yoho Town奪命火｜客廳起火夫死妻命危 不排除涉刑事成份
突發
5小時前
內地網民熱議「最無法接受的香港文化」 座廁/食飯搭枱未算最難捱？遊客提不能隨地做1件事引共鳴
內地網民熱議「最無法接受的香港文化」 座廁/食飯搭枱未算最難捱？遊客提不能隨地做1件事引共鳴
生活百科
2026-01-10 09:00 HKT
印尼婦搭港鐵偶遇陌生港女 離奇即場送糖提親 網民細思極恐 女事主自爆食糖後感覺｜Juicy叮
印尼婦搭港鐵偶遇陌生港女 離奇即場送糖提親 網民細思極恐 女事主自爆食糖後感覺｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
長壽必吃6大抗衰老食物 研究揭持續吃8周回春2歲 2款茶也上榜！
長壽必吃6大抗衰老食物 研究揭持續吃8周回春2歲 2款茶也上榜！
保健養生
8小時前
阮兆輝兒子阮德鏘宣布離婚 論分開原因極玄妙 疑避女星前妻辭港台工作：我不是你的Mr. Right
阮兆輝兒子阮德鏘宣布離婚 論分開原因極玄妙 疑避女星前妻辭港台工作：我不是你的Mr. Right
影視圈
2小時前
《蔣中正日記》解封｜自揭香港嫖妓細節 早洩、染性病等露骨色慾內容曝光
兩岸熱話
2026-01-10 15:41 HKT
元朗Yoho Town單位起火，釀一死一傷。梁國峰攝
01:00
元朗Yoho Town單位起火 釀1死1命危 逾400人疏散
突發
9小時前
麥明詩9個月大兒子展現驚人自理能力 專家外婆讚不絕口 稱做一事可培養獨立性格
麥明詩9個月大兒子展現驚人自理能力 專家外婆讚不絕口 稱做一事可培養獨立性格
影視圈
22小時前