英國伯明翰雪夜驚現神秘粉紅光 謎底竟與足球有關

英國伯明翰西米德蘭茲郡（West Midlands）周四（8日）晚迎來一場罕見的大雪，將大地染成一片銀白。然而，令當地居民感到震驚的並非白雪，而是天空中出現的一抹神祕粉紅色光芒。這場奇觀在社交媒體上引發熱烈討論，不少人猜測是罕見的壯麗落日，甚至是北極光奇蹟降臨，但真正答案竟與足球有關。

低雲伴隨降雪 物理現象放大光芒

隨着大雪覆蓋西米德蘭茲郡，從伯明翰市中心到斯塔福德郡（Staffordshire）的海德內斯福德（Hednesford），許多居民都拍到了天空變成紫粉色的震撼畫面。當晚正值2026年首場命名風暴「戈雷蒂」（Storm Goretti）襲英，天文台發出橙色雪災警告。

BBC氣象專家對此現象解釋指，當時厚重的雲層與飄落的雪花形成了高度反射的表面。當強大的地面光源射向天空時，雪粒子與水滴會產生折射與散射，其中波長較長的紅光與橙光更容易穿透，最終令天空呈現出迷人的粉紫色。

伯明翰城主場「生草燈」成光源

就在傳聞甚囂塵上之際，真相終於揭曉。伯明翰城足球會（Birmingham City FC）證實，這道神秘光芒的源頭正是其主場聖安德魯斯球場（St Andrew's）。

為了讓球場草坪在陽光稀少的冬季維持生長，球會使用了先進的紅色及藍色LED植物生長燈（Grow Lights）。當晚這些燈光全力運作，光芒向上射向低垂的雲層與漫天雪花，經過大氣層的反射與擴散，造就了覆蓋方圓數英里的粉色奇觀。

球會幽默回應：是在追逐三分而非極光

除了伯明翰城，當地的海德內斯福德鎮足球會（Hednesford Town FC）亦在社交平台幽默發文，承認自家的草坪修復燈同樣貢獻了這場「偽極光」視覺盛宴。球會笑稱，這些燈光是為了讓球隊準備好「追逐積分（3分），而非追逐極光」。

專家指出，隨着更多城市建築與運動場館改用高效能的LED照明技術，加上極端天氣頻發，這種現代科技與自然天氣交互產生的「21世紀新奇觀」，未來可能變得更為常見。