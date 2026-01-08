19歲少女收藏877件Jellycat毛公仔產品 創健力士世界紀錄

絨毛玩偶竟然如此大的魔力。來自英國貝德福德（Bedford）的19歲少女Hope Roberts，憑藉對英國品牌毛公仔Jellycat的狂熱喜愛，在短短兩年內收集了多達877件相關商品，正式獲得《健力士世界紀錄》認證為「全球最大Jellycat收藏家」。這股由她帶起的收藏風潮，不僅讓她成為網絡紅人，連名媛Nicky Hilton亦被吸引關注。

網上擁5萬粉絲 連名媛都關注

這場壯觀的收藏旅程，起點是一次隨心的慈善購物。Hope回憶道，兩年前她在一家慈善商店偶然發現了一隻Jellycat經典小兔子，當時單純覺得可愛，便以20便士（約2港元）的低價買下。沒想到這隻小兔竟如同開啟了某種開關，讓她從此陷入收藏漩渦。為了滿足熱愛，她平均每日入手超過一件新品，來源包括跳蚤市場尋寶、網絡搜羅及朋友贈送，收藏範圍更由玩偶本體擴展至貼紙、包包、鑰匙圈及指偶等周邊。

臥室變「博物館」 向千隻大關進發

目前，Hope的臥室已徹底被這群軟綿綿的生物「攻陷」，變成了一座微型Jellycat博物館。床頭與窗台排滿了坐姿各異的兔仔，長頸鹿等大型玩偶則交疊成層次分明的小山丘。由於數量實在太多，她甚至要動用老家的空間來安置這些溢出的「室友」。面對877件藏品，當被問及哪一隻是心頭好時，Hope直言：「每一隻都有獨特回憶，我全部都愛。」

Hope亦將這份熱忱轉化為社交媒體上的影響力，她在TikTok及Instagram分享戰利品與開箱片段，累積近5萬名粉絲追隨。據報，連名媛Nicky Hilton亦被吸引關注。Nicky Hilton是酒店業豪門希爾頓（Hilton）家族的後人， 其姐姐是「名媛始祖」Paris Hilton。

Jellycat品牌自1999年創立以來，以柔軟觸感與略帶幽默的設計聞名，吊牌上的一句「Please look after me（請照顧我）」被視為溫柔的寄託。如今Hope的瘋狂紀錄，正正體現了該品牌如何在青少年人世界中引發收藏熱潮。據悉，她的收藏數字仍在持續攀升，預計短期內將突破1000件大關。