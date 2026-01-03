英國威廉王子驚人年收曝光 憑一皇室傳統進帳$2.3億 還有望成「帶貨王」

英國皇室近日公布最新年度財務報告，皇儲威廉王子的財務狀況成為傳媒焦點。報告顯示，身兼康沃爾公爵（Duke of Cornwall）的威廉王子在2024至2025財政年度，憑藉繼承自父親的領地，錄得高達2,290萬英鎊（約2.3億港元）的巨額收益。

傳承七百年領地 成王儲「私人金庫」

自英皇查理斯三世於2022年登基後，威廉王子正式繼承「康沃爾公國」領地。這並非傳統意義上的受薪工作，而是一份延續近七百年的龐大傳統祖產。該領地由愛德華三世於1337年設立，旨在為王位繼承人提供獨立的經濟支持。

目前公國領地橫跨英格蘭與威爾斯23個郡，佔地廣達13萬英畝，資產總值超過10億美元（約78億港元）。領地內包含大量農場、住宅、土地及各類投資工具。這筆2.3億港元的進帳，主要用於支付威廉王子與凱特王妃及其三名子女（喬治、夏洛特、路易）的官方公務開支、慈善活動及私人生活花費。據悉，威廉王子在扣除必要開支後，會自願就總收入繳納個人所得稅。

隨着地位提升，威廉王子的王室職責亦有所調整。他已正式接替已故祖母伊利沙伯二世，成為英格蘭足球總會（The FA）的官方贊助人，由以往的主席轉為更高層次的守護者角色。

此外，威廉王子積極參與領地管理工作，包括解決領地內的露宿者問題，並推行創新住房計劃。康沃爾公國亦訂立計劃，在2032年底前將所有領地資產轉型為「淨零排放」物業。

威廉凱特明年獲授權認證 王妃影響力料勝從前

除了領地收益，威廉與凱特在商業世界的影響力亦將迎來重大轉折。預計到2026年春季，兩人將正式晉升為「皇家認證授予人」（Grantors of Royal Warrants），有權為各類優質品牌頒發英國王室的品質背書。

這對全球各大品牌而言，某程度上等同「黃金門券」，獲得認證的企業可在包裝上使用王室徽章。值得注意的是，凱特王妃是近115年來首位獲此殊榮的威爾斯王妃。外界預期，憑藉凱特過往在時尚界的強大「帶貨」能力，經她親手授予的皇家認證，將成為商業市場夢寐以求的宣傳標籤。