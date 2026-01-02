Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

紐約時代廣場元旦倒數無廁所  小販趁急打劫每條紙尿片炒至$390元

趣聞熱話
更新時間：08:05 2026-01-02 HKT
發佈時間：08:05 2026-01-02 HKT

每逢元旦除夕倒數，紐約時代廣場總是人山人海。然而據美國傳媒報導，今年現場出現一個令人難以想像的景象：成人紙尿布竟成為狂歡者的「必備戰略物資」，價格更被無良小販炒高至每條50美元（約390港元）。

據《紐約郵報》報導，由於時代廣場倒數區域實施嚴格封鎖，場內完全沒有設置流動洗手間，參與者一旦進入核心地帶便無法離開。為了在寒風中守候十數小時，不少「鐵桿粉絲」被迫穿上多層成人尿布以解決不時之需。

在第六大道附近兜售尿布的小販、38歲的Orlando Mendez直言：「這件事一開始聽起來很搞笑，但很快就不好笑了。」他透露，買家因「人有三急」而產生的絕望感，直接推高了尿布的身價。他在除夕中午前已成功以每條50美元的價格賣出兩塊尿布予兩名女性，並警告隨着深夜臨近，價格將會進一步飆升。

有參加者更形容這是「生存秘訣」。一名女性參與者向小販透露，自己足足穿了四層成人尿布。而來自達拉斯的工程師Nottie Ndlovu則表示，除了防漏外，穿上兩塊尿布亦有助在零下低溫中保暖。

雖然場面尷尬，但在這個全球最著名的倒數現場，「穿尿布」似乎已成為資深參與者之間公開的秘密。

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
元旦凌晨捉姦男友偷食閨密 少女尖沙咀商場「公開處刑」 網民：2026第一軌！｜Juicy叮
元旦凌晨捉姦男友偷食閨密 少女尖沙咀商場「公開處刑」 網民：2026第一軌！｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
觀濱女童欺凌｜13歲女被捕 涉襲擊致造成身體傷害 遇襲15歲少女送院
01:14
觀濱女童欺凌｜13歲施襲女被捕 疑不滿對方網上造謠 15歲受害少女送院
突發
10小時前
屯門菲籍婦倒斃｜法籍丈夫涉藏毒被捕 據悉為城大副教授 專攻東南亞政治
屯門菲籍婦倒斃｜法籍丈夫涉藏毒被捕 據悉為城大副教授 專攻東南亞政治
突發
14小時前
古巨基元旦宣布再得一子  57歲老婆Lorraine再誕B：Kuson和弟弟相親相愛
00:49
古巨基元旦宣布再得一子  57歲老婆Lorraine再誕B：Kuson和弟弟相親相愛
影視圈
13小時前
銅鑼灣美國婦偷行李篋再施襲逃遁 本地女當街制服：嚟香港偷人嘢仲打人！
00:22
銅鑼灣美國婦偷行李篋再施襲逃遁 本地女當街制服：嚟香港偷人嘢仲打人！
突發
11小時前
80年代女神做「豪門闊太」40年後公開真相：從未結過婚 首揭未婚產女自認不合格媽媽
80年代女神做「豪門闊太」40年後公開真相：從未結過婚 首揭未婚產女自認不合格媽媽
影視圈
18小時前
天水圍血案內情曝光 眼鏡店男職員疑割女同事頸後自殘 警循感情等多方面追查
天水圍血案內情曝光 眼鏡店男職員疑割女同事頸後自殘 警循感情等多方面追查
突發
19小時前
過千蚊條天價貴魚大劈價？！老字號酒樓推忘不了魚餐$265/位起 連失傳手工菜金錢雞/點心/燒味
過千蚊條天價貴魚大劈價？！老字號酒樓推忘不了魚餐$265/位起 連失傳手工菜金錢雞/點心/燒味
飲食
21小時前
荃灣路德圍食街大變天？！ 半世紀茶記康樂茶冰廳搬遷 沛公甜品結業 網民：比以前差好多好多
荃灣路德圍食街大變天？！ 半世紀茶記康樂茶冰廳搬遷 沛公甜品結業 網民：比以前差好多好多
飲食
15小時前
西貢鹹田灣除夕淪陷 「帳篷海」燈火通明嘈雜 遍地垃圾廁所骯髒欲嘔
突發
7小時前