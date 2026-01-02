紐約時代廣場元旦倒數無廁所  小販趁急打劫每條紙尿片炒至$390元

每逢元旦除夕倒數，紐約時代廣場總是人山人海。然而據美國傳媒報導，今年現場出現一個令人難以想像的景象：成人紙尿布竟成為狂歡者的「必備戰略物資」，價格更被無良小販炒高至每條50美元（約390港元）。

據《紐約郵報》報導，由於時代廣場倒數區域實施嚴格封鎖，場內完全沒有設置流動洗手間，參與者一旦進入核心地帶便無法離開。為了在寒風中守候十數小時，不少「鐵桿粉絲」被迫穿上多層成人尿布以解決不時之需。

在第六大道附近兜售尿布的小販、38歲的Orlando Mendez直言：「這件事一開始聽起來很搞笑，但很快就不好笑了。」他透露，買家因「人有三急」而產生的絕望感，直接推高了尿布的身價。他在除夕中午前已成功以每條50美元的價格賣出兩塊尿布予兩名女性，並警告隨着深夜臨近，價格將會進一步飆升。

有參加者更形容這是「生存秘訣」。一名女性參與者向小販透露，自己足足穿了四層成人尿布。而來自達拉斯的工程師Nottie Ndlovu則表示，除了防漏外，穿上兩塊尿布亦有助在零下低溫中保暖。

雖然場面尷尬，但在這個全球最著名的倒數現場，「穿尿布」似乎已成為資深參與者之間公開的秘密。