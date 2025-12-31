Taylor Swift聖誕觀戰行善 場館女職員獲贈4700元小費感動落淚：那是兩周薪金

美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）向來「寵粉」及照顧幕後人員，其慷慨大方的形象深入民心。去年聖誕節，泰勒絲前往密蘇里州阿羅黑德體育場（Arrowhead Stadium），為出戰美式足球賽的球星男友凱爾斯（Travis Kelce）打氣，期間更化身「聖誕老人」，向冒寒工作的場館職員大派小費。一名育有八名子女的女職員獲天后親手塞入600美元（約4680港元），驚喜之餘更激動得當場落淚，直言這筆錢解決了節日開支的燃眉之急。

答謝職員：辛苦你在節日工作

據了解，泰勒絲當日身穿節慶服裝，在凱爾斯母親陪伴下現身貴賓席。她在觀戰期間表現親民，主動向周遭的工作人員問候及道謝。場館職員羅賓（Robyn Gentry）近日於社交平台分享這段奇遇，指泰勒絲走向她時，親切地說道：「謝謝妳在聖誕節仍要工作，請收下這個，聖誕快樂。」隨後將一疊現金塞進羅賓手中。

羅賓憶述，當時她整個人僵住，只能連聲道謝。待泰勒絲離去後，她細看手中的禮物，驚覺竟是厚厚的600美元現鈔。對於一名平凡的場館職員而言，這筆小費等同於她兩星期的薪金。

八寶母爆喊：視百元鈔為傳家寶

身為八個孩子的母親，羅賓透露聖誕節的開支壓力極大，這份突如其來的「大禮」讓她感動不已，不禁在現場掉下眼淚。她表示，目前仍捨不得花掉這筆溫暖的饋贈，甚至將其中一張100美元的鈔票裝裱起來留念，感嘆泰勒絲與男友凱爾斯私下都是極為善良的人。

事實上，泰勒絲的善行早有前科。她曾在演唱會紀錄片中被揭露向全體巡演員工發放鉅額獎金。就在這個聖誕節前夕，她亦分別向美國心臟協會（AHA）及食物救助組織「Feeding America」各捐出100萬美元（約780萬港元）。