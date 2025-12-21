不速之客｜加州熊不請自來「霸佔」民居 「老友」嚟埋嚇壞屋住

熊是一種兇猛動物，若在戶外遇到可能凶多吉少，例如近來日本就頻發熊襲人事件。美國加州卻有一名男子被迫與同住一個屋簷下，不僅無法趕走對方，甚至可能要與牠一起慶祝聖誕。

加州居民約翰遜（Kenneth Johnson）向美媒反映，一隻重達約250公斤的熊11月30日爬入他自家木造房屋下方狹窄的爬行空間，不知為何對該空間十分滿意，自此便在他家住下。

3周以來飽受折磨

過去3周以來，約翰遜一直飽受折磨，每天早上5點就能聽到室友砰砰作響。他試圖尋找加州漁業和野生動物部幫忙，詎料對方處理態度敷衍。

直至近日，加州漁業和野生動物部終於出面解決，試圖用美食誘惑該隻熊。然而令人啼笑皆非的是，該項行動不僅沒有請走熊隻，反而引來另外一隻熊。

漁業和野生動物部目前已將另外一隻熊放生，但對於原本的熊房客仍然毫無辦法，預計將要延至聖誕節以後再處理。