Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

不速之客｜加州熊不請自來「霸佔」民居 「老友」嚟埋嚇壞屋住

趣聞熱話
更新時間：15:30 2025-12-21 HKT
發佈時間：15:30 2025-12-21 HKT

熊是一種兇猛動物，若在戶外遇到可能凶多吉少，例如近來日本就頻發熊襲人事件。美國加州卻有一名男子被迫與同住一個屋簷下，不僅無法趕走對方，甚至可能要與牠一起慶祝聖誕。

相關新聞：日本熊出沒︱北海道已射殺逾960隻 冷凍和焚燒設施不敷應用

加州居民約翰遜（Kenneth Johnson）向美媒反映，一隻重達約250公斤的熊11月30日爬入他自家木造房屋下方狹窄的爬行空間，不知為何對該空間十分滿意，自此便在他家住下。

3周以來飽受折磨

過去3周以來，約翰遜一直飽受折磨，每天早上5點就能聽到室友砰砰作響。他試圖尋找加州漁業和野生動物部幫忙，詎料對方處理態度敷衍。

直至近日，加州漁業和野生動物部終於出面解決，試圖用美食誘惑該隻熊。然而令人啼笑皆非的是，該項行動不僅沒有請走熊隻，反而引來另外一隻熊。

相關新聞：日本熊出沒︱動物園發現棕熊腳印 專家警告熊已視人為獵物

漁業和野生動物部目前已將另外一隻熊放生，但對於原本的熊房客仍然毫無辦法，預計將要延至聖誕節以後再處理。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
70後金融男為退休 400萬買SIERRA SEA 上班需1小時 惟環境靚單位質素高 「背山面海風水好」
70後金融男為退休 400萬買SIERRA SEA 上班需1小時 惟環境靚單位質素高 「背山面海風水好」
新盤速遞
2025-12-20 06:00 HKT
張栢芝驚爆已立遺囑 揀好遺照及壽衣：我隨時可以走 天文數字身家曝光惹家族成員覬覦？
張栢芝驚爆已立遺囑  揀好遺照及壽衣：我隨時可以走  天文數字身家曝光惹家族成員覬覦？
影視圈
7小時前
李連杰驚傳婚變？手術後利智一舉動被指「無情」惹揣測  功夫皇帝寵妻30年交出20億身家
李連杰驚傳婚變？手術後利智一舉動被指「無情」惹揣測  功夫皇帝寵妻30年交出20億身家
影視圈
6小時前
前《愛回家》男星北上搵食艱難  為5百人仔甘當沙包遭暴打  曝光家居內部令人嘆息
前《愛回家》男星北上搵食艱難  為5百人仔甘當沙包遭暴打  曝光家居內部令人嘆息
影視圈
20小時前
有台灣資深刑警認為，張文或有更多襲擊行動計劃。
台北隨機傷人案︱張文計劃再襲擊？ 資深台警分析：沒有帶全部「彈藥」
兩岸熱話
7小時前
港男稱$3000 DIY翻新房間 打造專屬「宅男天堂」電競氛圍兼備多功能
港男稱$3000 DIY翻新房間 打造專屬「宅男天堂」電競氛圍兼備多功能
家居裝修
10小時前
北角住宅花槽香火鼎盛 街坊嬲嬲：一燒幾個鐘成幢樓聞佢嘅香 料做冬繼續燒
北角住宅花槽香火鼎盛 街坊嬲嬲：一燒幾個鐘成幢樓聞佢嘅香 料做冬繼續燒｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
深圳大鵬新區第1條地鐵12.28開通！貫通2/8號綫直達溪涌 串連南山/福田/羅湖/鹽田/大鵬 必去3大海岸景點
深圳大鵬新區地鐵綫12.28開通！貫通2/8號綫直達溪涌 串連南山/福田/羅湖/鹽田 必去3大海岸景點
旅遊
2025-12-20 10:15 HKT
連鎖酒樓超值晚市優惠！$138有齊海鮮/燒味+小菜+燉湯+煲仔飯 加$28起轉龍蝦/白灼蝦
連鎖酒樓超值晚市優惠！$138有齊海鮮/燒味+小菜+燉湯+煲仔飯 加$28起轉龍蝦/白灼蝦
飲食
5小時前
古天樂冬至送暖！與多名藝人驚喜現身過渡屋 與大埔災民食盆菜
古天樂冬至送暖！與多名藝人驚喜現身過渡屋 與大埔災民食盆菜
社會
4小時前