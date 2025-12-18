Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

美沙漠驚現「血色區域」引熱議 背後成因曝光

更新時間：02:46 2025-12-18 HKT
發佈時間：02:46 2025-12-18 HKT

近日，一張谷歌地圖衛星照片在全球網絡引發廣泛關注：美國新墨西哥州一片荒蕪沙漠中，竟出現綿延數公里的鮮紅色地貌，猶如大地滲血，令人觸目驚心。該奇景迅速激起網友聯想，從宗教隱喻到神秘事件猜測不斷。然而，地質專家指出，這並非超自然現象，而是形成於遠古時期的火山地質遺跡，見證著地球漫長而磅礴的造物之力。

科學解釋：遠古火山渣錐的氧化烙印

這片紅色區域位於新墨西哥州首府聖塔菲西北方偏遠地帶（坐標約35°39′11″N, 106°48′49″W）。網友「stupidtrashboy」在社交平臺X分享衛星圖時稱「越來越擔心沙漠裡的這一大灘血跡了」，帖文累積超過230萬次瀏覽。許多網友聯想到《聖經·出埃及記》中「河水變血」的災難記載，留言道：「這不就是聖經裡寫的嗎？」

根據聖經記載，上帝在古埃及降下的「十災」，包括河水變血，以此警告法老釋放被奴役的以色列人。

事實上，這片紅色區域並非超自然現象，而是自然形成的地質結構。地質學者說明，該紅色地貌實為「火山渣錐」，是傑梅斯山脈形成前火山活動的遺跡。火山噴發時噴出的火山灰、渣屑與岩石堆積成錐狀體，其中富含的鐵質經千萬年風化氧化，逐漸染上鏽紅色彩。由於當地氣候極度乾燥，侵蝕作用緩慢，使得這片血色景觀得以完整保存，從高空俯瞰形成強烈視覺衝擊。
類似的地色奇觀在全球時有出現。例如今年初，以色列加利利海因綠藻暴發而呈現一片血紅，引發民眾不安，後證實為自然生態現象。

科學家指出，許多看似詭異的自然景象，實為地質、化學或生物作用的結果。這片紅色荒漠如同一頁開放的地質史書，記錄著遠古火山噴發的狂暴與沉寂。它提醒人們，地球表面每一片瑰麗而奇特的色彩，往往承載著千萬年的自然故事。

