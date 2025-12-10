火星時間｜科學家首次確認 每天比地球快477微秒

火星仍有許多未解之謎有待科學家解開，而在人類對火星表面展開長期探索之前，若能掌握準確火星時間，有助於地球控制中心和火星基地協調工作。美國國家標準技術研究所（NIST）物理學家近日首次精確計算出火星時間，確定在同一天內，火星時間每天會快477微秒。

時間在宇宙流逝速度不均勻

過去研究表明，火星的一天（自轉周期）比地球長約40分鐘，一年相當於687個地球日，遠超地球的365天。然而，由於時間在宇宙中流逝速度並不均勻，科學家難以掌握火星準確時間。

科學家計劃對火星展開長期探索。NASA

是次研究以火星表面選定參考點為基準，綜合考慮火星表面重力、軌道形狀以及太陽、地球和月球等天體引力影響，最終發現火星上時間平均每天比地球上的時鐘快477微秒，且該種差異並非固定，由於火星的偏心軌道以及鄰近行星的引力作用，在一個火星年內，每日偏移誤差達到226微秒。

比計算月球時間更難

去年，科學家成功計算出月球時間，確定其每天比地球快57.5微秒。由於月球繞地球的軌道接近圓形，地球繞太陽的軌道也接近圓形，因此這種時間差相當穩定。

科學家去年計算出月球時間。美聯社

NIST物理學家帕特拉（Bijunath Patla）坦言，與計算月球時間相比，計算火星時間難度遠超科學家想象，由於火星距離太陽較遠，而且軌道偏心率較大，導致其時間變化幅度更大。

帕特拉指出，透過是次研究，科學家已掌握火星時間流逝規律，屬未來太空任務的一個里程碑，了解鄰近行星上的時間，將有助於同步整個太陽系的導航和通信。