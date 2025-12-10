土耳其研究31戶養貓家庭 揭貓咪更愛對男主人喵喵叫
更新時間：13:43 2025-12-10 HKT
發佈時間：13:41 2025-12-10 HKT
發佈時間：13:41 2025-12-10 HKT
對於部分養貓人士而言，貓咪個性總是讓人捉摸不定，若與人類最忠誠的朋友狗狗相比更是如此。土耳其一項針對家貓的最新研究發現，當地貓咪與主人互動方式會因主人性別而異，例如在門口迎接主人時，對男性主人發出喵喵叫的頻率明顯高於對女性主人。
是次研究由比爾坎特大學心理學系助理教授克爾曼（Kaan Kerman）領導，專家並非依賴實驗室觀察，而是要求志願者在家中自然環境下記錄貓咪行為。
研究進門後貓咪反應
參與實驗共有31戶人家，他們需在進入家門前將小型攝影機固定在身上，並被要求像往常一樣與貓咪打招呼。每位飼主錄製進門後的前5分鐘，並將影片發送給研究人員。
相關新聞：愛貓走失十年竟重逢 美漢多年堅持一事令奇迹成真：以為是詐騙
為確保分析一致性，研究人員將重點放在每段影片的前100秒。他們觀察了22種與貓咪迎接主人方式相關行為，並統計出貓咪發出叫聲的頻率，發現貓咪叫聲明顯會因主人的性別而異。
貓咪對男主人更「熱情」
研究發現，在最初的100秒內，貓咪平均向男性主人叫4.3次，而向女性主人叫1.8次，而這種差異主要體現在貓咪如何歡迎主人回家。
專家無法確定該種現象背後原因，但相信可能與男主人粗心習慣有關。克爾曼指，與女主人相比，男主人可能更難注意到貓咪在向主人問候時刻的需求。
克爾曼強調，是次發現僅能證明土耳其家貓有相關習性，尚不能作為全球普遍規律，而之所以土耳其家貓會養成這種習性，可能是受到文化因素的影響。
最Hit
連鎖酒樓12月長者優惠！早茶點心孖寶$20.8 星期一至日適用
2025-12-09 14:39 HKT
愛回家2.0︱廣東25年長壽劇《外來媳婦本地郎》大結局 網民：重頭再睇
2025-12-08 16:19 HKT