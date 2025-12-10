Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

土耳其研究31戶養貓家庭 揭貓咪更愛對男主人喵喵叫

趣聞熱話
更新時間：13:43 2025-12-10 HKT
發佈時間：13:41 2025-12-10 HKT

對於部分養貓人士而言，貓咪個性總是讓人捉摸不定，若與人類最忠誠的朋友狗狗相比更是如此。土耳其一項針對家貓的最新研究發現，當地貓咪與主人互動方式會因主人性別而異，例如在門口迎接主人時，對男性主人發出喵喵叫的頻率明顯高於對女性主人。

是次研究由比爾坎特大學心理學系助理教授克爾曼（Kaan Kerman）領導，專家並非依賴實驗室觀察，而是要求志願者在家中自然環境下記錄貓咪行為。

研究進門後貓咪反應

參與實驗共有31戶人家，他們需在進入家門前將小型攝影機固定在身上，並被要求像往常一樣與貓咪打招呼。每位飼主錄製進門後的前5分鐘，並將影片發送給研究人員。

相關新聞：愛貓走失十年竟重逢  美漢多年堅持一事令奇迹成真：以為是詐騙

為確保分析一致性，研究人員將重點放在每段影片的前100秒。他們觀察了22種與貓咪迎接主人方式相關行為，並統計出貓咪發出叫聲的頻率，發現貓咪叫聲明顯會因主人的性別而異。

貓咪對男主人更「熱情」

研究發現，在最初的100秒內，貓咪平均向男性主人叫4.3次，而向女性主人叫1.8次，而這種差異主要體現在貓咪如何歡迎主人回家。

專家無法確定該種現象背後原因，但相信可能與男主人粗心習慣有關。克爾曼指，與女主人相比，男主人可能更難注意到貓咪在向主人問候時刻的需求。

克爾曼強調，是次發現僅能證明土耳其家貓有相關習性，尚不能作為全球普遍規律，而之所以土耳其家貓會養成這種習性，可能是受到文化因素的影響。
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
人神共憤！竟以宏福苑火災地址叫外賣 外賣員1招KO惡作劇「現金單」 結局大快人心｜Juicy叮
人神共憤！竟以宏福苑火災地址叫外賣 外賣員1招KO惡作劇「現金單」 結局大快人心｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
元朗大寶冰室肉餅飯驚變流量密碼！Threads洗版潮文食評有原因？客人激增店主女兒現身：老豆完全招架唔到
元朗大寶冰室肉餅飯驚變流量密碼！Threads洗版潮文食評有原因？客人激增店主女兒現身：老豆完全招架唔到
飲食
21小時前
日本青森地震後驚現地殼移位 最多達9厘米 專家：強震成因似「311」
02:17
日本青森地震後驚現地殼移位 最多達9厘米 專家：強震成因似「311」
即時國際
7小時前
富商趙世曾絕密家庭相曝光 大女趙式芝罕談「只有一人的豪宅」生活 自爆曾做一基層工作
富商趙世曾絕密家庭相曝光 大女趙式芝罕談「只有一人的豪宅」生活 自爆曾做一基層工作
影視圈
5小時前
連鎖酒樓12月長者優惠！早茶點心孖寶$20.8 星期一至日適用
連鎖酒樓12月長者優惠！早茶點心孖寶$20.8 星期一至日適用
飲食
2025-12-09 14:39 HKT
眼紅大埔宏福苑大火災民援助!? 網傳過渡房屋「原居民」訊息：其實最窮嘅應該係我哋 惹網民群批
眼紅大埔宏福苑大火災民援助!? 網傳過渡房屋「原居民」訊息：其實最窮嘅應該係我哋 惹網民群批
生活百科
23小時前
$121/位起歎尖沙咀星級酒店自助餐！任食鮑魚/波士頓龍蝦/聖誕甜品 另設長者買一送一
$121/位起歎尖沙咀星級酒店自助餐！任食鮑魚/波士頓龍蝦/聖誕甜品 另設長者買一送一
飲食
20小時前
「曾志偉前愛將」體檢驚爆健康出事？被判定「積弱不振」 元兇竟是日常飲品
「曾志偉前愛將」體檢驚爆健康出事？被判定「積弱不振」 元兇竟是日常飲品
影視圈
4小時前
愛回家2.0︱廣東25年長壽劇《外來媳婦本地郎》大結局 網民：重頭再睇
愛回家2.0︱廣東25年長壽劇《外來媳婦本地郎》大結局 網民：重頭再睇
即時中國
2025-12-08 16:19 HKT
「前星夢一哥」變名醫？杭州醫院妙手回春宣傳單瘋傳 網民熱討：何事落到這收場
影視圈
16小時前