美德州女二手店尋到寶 86元超醜豬錢罌竟藏巨款 網民一原因勸勿歸還

趣聞熱話
更新時間：09:00 2025-12-10 HKT
發佈時間：09:00 2025-12-10 HKT

美國德州一名熱愛在二手商店「尋寶」的女子，日前以低價購得一個外觀奇特的粉紅豬錢罌，不料回家後發現內有乾坤，竟藏著多達2028美元現金（折合約1.6萬港元），讓她驚喜萬分，隨即將「開箱」過程上傳網路，引發熱烈討論。

這名幸運女子名叫卡翠娜，當日她在當地一間Goodwill商店，以10.99美元（約86港元）買下一個被多人形容為「醜得嚇人」的復古粉紅豬錢罌。她將購買及開箱過程拍攝並上傳至社交平台TikTok。影片中可見，錢罌底部的塞子從未被打開，她好奇拉開後，先後扯出多個綁好的小膠袋，最終竟取出一疊以髮圈捆紮的紙幣。

經清點後，這批意外之財總計2028美元。卡翠娜在影片中難掩興奮地說：「我常在二手店買奇怪的東西，但從沒找到過這麼多現金，這次真的太開心了！」

不過，這筆意外之財卻讓卡翠娜感到有些「罪惡感」。她開始糾結是否應該聯絡二手商店，將現金交予他們處理，希望能夠物歸原主。

影片曝光後，大批網民紛紛留言，幾乎一致認為，根據買賣規則，她已經買下錢罌，裡面的所有東西都應歸她所有，大可放心收下這份「命中注定的恩惠」。有網民留言指：「沒有人在找那個東西，也許有人整理了他祖母的房子後把它捐出去，現在它是你的了，就接受這份幸運吧。」亦有人建議：「如果你對那些錢感到愧疚，那就捐些錢去幫助弱勢吧。」

影片在網絡上迅速爆紅，累積近百萬次點擊，不少人羨慕卡翠娜的好運，亦笑稱此豬錢罌是名副其實的「招財豬」。至於這筆橫財最終會如何處置，卡翠娜仍在考慮之中。

