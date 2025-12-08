Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

美國88歲收銀員靠打工過活 澳洲網紅眾籌170萬美元善款助渡難關

美國密歇根州一名88歲超市收銀員因收入不足、妻子離世後仍要打工維生。近日卻意外獲得一名澳洲網紅發起眾籌，最終籌得高達170萬美元（約1,300萬港元），令他的晚年生活迎來巨大轉變，事件這名長者感動落淚。

喪妻後收入不足以維持生活

22歲的澳洲網紅魏登霍佛（ Sam Weidenhofer ）擁有逾1,000萬社交平台追隨者。他兩周前在密歇根州布萊頓市一間大型連鎖超市 ，遇上這名在通用汽車退休後，仍在超市任職收銀員的班巴斯（Ed Bambas），並拍下短片與追隨者分享。片中，班巴斯透露自己在2018年喪妻後，收入不足以維持生活，只能在82歲時再度投身職場。

短片迅速引起大量網民關注。魏登霍佛其後在平台「GoFundMe」發起眾籌，指老人的故事凸顯不少長者及退伍軍人面臨巨大生活壓力，呼籲網民伸出援手。短時間內，已有逾1.5萬人捐款，金額由10美元至1萬美元不等，最終籌得約170萬美元。

班巴斯收到善款後感動落淚。美聯社
上周五，魏登霍佛將巨型支票親手交予班巴斯。班巴斯在鏡頭前感激得一度哽咽，不斷說道：「我的天啊（Oh, my God）……謝謝你們。」他更笑言，如今背負的「沉重負擔」是要找機會向每位捐款人道謝。

班巴斯表示，善款足以讓他即時清還約22.5萬美元債務，餘款則讓他重新規劃人生。他希望能探望兄長、再次拾起高爾夫球興趣。至於工作，他笑言仍會再做「一兩個月」，之後才正式退休。

