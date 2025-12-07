Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

研究揭女性放屁比男性更臭　專家：臭味更濃或有助腦部健康

更新時間：04:18 2025-12-07 HKT
發佈時間：04:18 2025-12-07 HKT

男女之間放屁的異味原來各有差異，外國一項最新研究指出，女性排放的屁味道平均比男性更臭，而背後竟然隱藏着科學根據。

女性屁中硫化氫濃度較高

《紐約郵報》報道，被稱為「放屁之王」的胃腸科專家萊維特博士（Dr. Michael Levitt）早於1998年進行研究，邀請16名身體健康的成年人食用斑豆及瀉藥，並配合特殊裝置收集屁樣本，再以科學方法分析氣體成分。

研究人員請來了兩位評委，對每個屁的氣味進行0到8的評分，8分代表「非常難聞」，但評委並不知道自己聞到的是人類的屁味。

結果發現，女性屁中的「硫化氫」濃度較高，這種帶有「臭雞蛋味」的化合物正是屁臭味的主要來源，因此女性平均「味道更濃」。研究亦指出，男性雖然「風量」較大，但味道未必「勝出」。嗅聞員一致認定女性屁的臭味更強烈。

硫化氫提高老鼠認知功能

有趣的是，「臭味來源」硫化氫並非完全壞事。在2021年約翰霍普金斯大學醫學院的研究人員對基因改造的小鼠進行了實驗，這些小鼠的基因改造旨在模擬人類阿茲海默症。他們給這些小鼠注射了一種名為NaGYY的硫化氫載體化合物，並在12週內監測了它們的記憶和運動功能的變化。

測試證實，與未接受治療的老鼠相比，接受硫化氫治療的老鼠的認知和運動功能提高了50%。雖然研究結果發現硫化氫可以逆轉阿茲海默症的一些行為症狀，但目前尚證實這個結論是否適用於人類。

