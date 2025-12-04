柬埔寨公主出嫁排場超狂  金碧輝煌被喻「近年最華麗婚禮」

柬埔寨王室日前迎來年度盛事——年僅28歲的蓬索莉雅公主（Pongsoriya Norodom）正式於金邊出嫁，與當地企業家、《Provida》瓶裝水執行長謝夫川英（Seav Chhuon Ing）完婚。婚禮歷時多日、共四大儀式，集傳統高棉文化、王室禮儀與現代時尚於一體，被外媒形容為「近年最華麗的柬埔寨王室婚禮」。

國王親臨祝福 入口放煙霧如幻境

據《HOLA!》及《Histoires Royales》報道，婚禮分為婚前慶典、傳統高棉儀式、王室祝福典禮及西式晚宴四部分。各儀式均有專屬主題與服裝轉換，場面璀璨得如時尚大騷。

主儀式中，蓬索莉雅公主身穿鑲上高棉圖騰的意大利緞面訂製禮服，頭戴鑽石冠冕，盡展王室氣派；在西式晚宴，她又換上白色羽毛禮服，流露1920年代復古風情。其餘儀式中，蓬索莉雅多次換上高棉傳統服飾，佩戴大量珠寶，象徵家族傳承。

現場佈置亦充滿戲劇感，入口以煙霧、巨型螢幕投影新人進場，宛如幻境。蓬索莉雅由父親查克拉彭親王攜手入場，並在晚宴獻上第一支舞予父親，場面動人。國王西哈莫尼亦親臨現場，向姪女送上祝福。

報道指 ，婚宴料理涵蓋高棉傳統佳餚、西式甜點，亦趣味加入炸雞、漢堡、薯條等快餐，並配以高檔威士忌 Dalmore，排場一流。

新郎謝夫川英為柬埔寨企業 Daun Penh Trading 繼承人，掌管 Provida 天然礦泉水品牌，年營收逾780萬美元。曾入選《Prestige Online Cambodia》的「40 Under 40」最具影響力人物榜，被視為當地企業新星。

二人已於今年2月在社群平台公布訂婚消息，瞬即成為東南亞網絡焦點，被視為「王室Z世代新夫妻」典範。

蓬索莉雅公主曾留學北京 是王室新世代代表人物

蓬索莉雅公主為查克拉彭親王13名子女之一，王族背景深厚。她曾赴中國北京對外經貿大學主修國際貿易，畢業後曾任小米品牌大使，並活躍於社交平台。目前，她主理以兄長命名的拉克維翁人道基金會，是當地備受注目的年輕王室成員代表人物之一。