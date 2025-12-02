Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大馬少女回家驚見浴室天花裂縫  竟藏5米長巨蟒撞破天花板墜落

趣聞熱話
更新時間：07:48 2025-12-02 HKT
發佈時間：07:48 2025-12-02 HKT

馬來西亞吉打州發生驚魂一幕，一條長達5米、重約60公斤的巨型蟒蛇，竟然藏身民居浴室的假天花內，嚇得一家三母女魂飛魄散。民防部隊奉召到場捕捉，巨蟒更突然以粗壯尾巴撞破天花板墮下，場面駭人。

事發於11月12日。屋主15歲女兒放學回家後，發現浴室天花板出現異樣裂縫，驚覺情況怪異不敢入內。其母親返家檢查時，初時以為裂縫中露出的斑紋是一塊染布。

她憶述：「我還在想怎麼會有染布在天花內，結果女兒用手機拉近，一看才發現那竟然是蛇的身體。」

民防部隊（APM）接報到場後，先以長桿敲擊天花板以確認蟒蛇位置。期間巨蟒疑被驚動，粗壯尾巴猛力衝破天花跌落，嚇得隊員忍不住向後跳開。隊員其後合力再度捕捉，經一輪拉扯，終將巨蟒拖落地面順利制服。

現場影片顯示，蟒蛇身形粗如成年男子手臂，長度幾近橫跨整個浴室，令在場人士直呼難以置信。

疑從沼澤沿榴槤樹爬入住宅天花

女戶主表示，蟒蛇跌下的一刻，才看到其巨大程度，一家人後怕不已。她推測巨蟒可能原本棲息於附近沼澤，後經由家中院子的一棵榴槤樹爬上屋頂，再闖入浴室天花板棲身。

她坦言，自己和兩名孩子受到極大驚嚇，事後每次使用浴室都不敢掉以輕心，「會先檢查天花板，確保沒有東西藏在上面」。

當局提醒居民，如家中天花板、屋瓦或牆身出現異常聲響或裂縫，應保持警覺並即時求助專業部門，以免重演驚險場面。

