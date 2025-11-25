特朗普促盟友重啟《火拼時速》系列電影 鍾愛或因成龍曾公開幫腔？
據報美國總統特朗普（Donald Trump）正在敦促他的億萬富翁盟友拉里·埃里森（Larry Ellison）重啟由成龍和基斯德加（Chris Tucker）主演的《火拼時速》（Rush Hour）系列電影，目前埃里森家族正在競購持有該電影系列版權的華納兄弟探索。
導演和製片人曾為特朗普拍紀錄片
警匪喜劇片《火拼時速》一共有三部，將肢體喜劇與武術技巧相結合，同時包含許多關於種族刻板印象的笑話。1998年上映的第一部《火拼時速》取得巨大成功，但到了2007年上映的第三部則評價慘淡，觀眾的熱情似乎已消退。
該系列電影的導演布雷特·拉特納（Brett Ratner）曾執導過《X戰警：背水一戰》和《荒野獵人》等熱門電影，他在2017年被六名女性指控性行為不端後，遭到荷里活排斥。但此後他又重新回到了電影業，今年早些時候，他花了幾個月的時間跟隨第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump），拍攝了一部耗資4000萬美元的紀錄片，講述她的生活。
《火拼時速》製片人亞瑟·薩基西安（Arthur M. Sarkissian）現在經營著一家製作公司，該公司製作了《你不了解的人》（The Man You Don't Know），這是一部關於特朗普的紀錄片，其中包含對他的一些子女和孫女凱（Kai Trump）的採訪。 這部電影在特朗普2024年總統競選期間於佛羅里達州海湖莊園首映。
白宮暫時對傳聞沒有評價。
美國網媒塞馬福爾（Semafor）推測，特朗普特別喜歡《火拼時速》的其中一個原因是成龍和塔克都沒有公開反對過他，不像部分痛恨他的荷李活影星。2016年當特朗普首次贏得大選後，成龍更開腔請美國人「給他一個機會，讓他嘗試改變美國，改變世界。他是個商人……我認為他知道如何處理這類事情。」
